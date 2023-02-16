Kan grubunuz tehlikeli olabilir! Bu kan grubunda olanlar erken bunama yaşıyor: Hemen kontrol edin!







AB KAN GRUBUNUN DEMANS RİSKİNİ ARTIRMA POTANSİYELİ: BİR ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI Son yıllarda, demans riskini ortaya çıkarmak için yapılan araştırmalar sonucunda, AB kan grubuna sahip kişilerin, diğer kan gruplarına sahip kişilere göre bunamaya yol açabilecek düşünme ve hafıza sorunları geliştirme olasılığının %82 daha fazla olduğu ortaya çıktı. Bu önemli bir bulgu olarak karşımıza çıkıyor.





VERMONT ÜNİVERSİTESİ'NDE YAPILAN ÇALIŞMALARIN DETAYLARI!

Araştırmalar, AB kan grubuna sahip kişilerin, diğer kan gruplarına sahip kişilere göre bunamaya yol açabilecek düşünme ve hafıza sorunlarının gelişme riskinin yüksek olduğunu ortaya çıkarmıştır.Mary Cushman, Vermont Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırma yazarı olarak bu çalışmanın yanı sıra, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve diyabet gibi faktörlerin de bilişsel bozulma ve bunama riskini artırdığını gösterdiğini belirtti. Bununla birlikte, kan grubunun aynı zamanda inme gibi diğer vasküler durumlarla da ilişkili olduğu düşünülüyor. Bu da vasküler sorunlar ve beyin sağlığı arasındaki bağlantıların önemini gösteriyor. Kan tipi ile demans riski arasındaki ilişkiyi tespit etmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konuda yapılacak çalışmalar, insanların önleyici tedbirler almaları konusunda yardımcı olacak ve demans riskini azaltmada önemli rol oynayacaktır.