Kan şekerini anında dengeliyor! Yumuşacık ve pratik kalburabastı tarifi







KALBURABASTI TARİFİ...











Kalburabastı, lezzetli bir Türk tatlısıdır. Bu tatlı, özellikle irmik ve yağ gibi malzemelerin kullanıldığı hamuru ve ceviz dolgusu ile ünlüdür. Kalburabastının hazırlanması oldukça basittir. İşte kalburabastı yapımı için adım adım izlenmesi gereken püf noktaları...Öncelikle şerbet hazırlanır. Tencere içine 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su ve 1 tatlı kaşığı limon suyu eklenir ve karıştırılır. Karışım arada karıştırılarak kaynatılır.Şerbet kaynamaya başladığında, ocak ısısı azaltılır ve 15 dakika daha kısık ateşte kaynatılır. Ocaktan alınan şerbet soğumaya bırakılır. Hamur yapmak için, karıştırma kabına 125 gram margarin veya tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı irmik, 1 tane yumurta, yarım paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve çay kaşığından az tuz eklenir. Malzemeler karıştırılır ve un yavaş yavaş eklenerek yoğrulur. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edilir. Hamurdan küçük parçalar koparılır ve el ile yuvarlanır. Yuvarladığınız hamurlardan bir tanesini alın, kalbur üzerine koyun ve elimizle bastırarak açın. Açılmış hamurun ortasına irice kıyılmış ceviz yerleştirin ve uçlarını ortada birleştirerek kapayın. Şekli bozulmadan kalburdan dikkatlice çıkartın. Eğer kalburunuz yoksa silikon bir aparat veya rende kullanabilirsiniz. Kalburabastı tatlılarını pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180°C fırında, alt üst fansız ayarda 30 dakika pişirin. Fırından çıkan sıcak tatlıları borcama aktarın. Sıcak tatlıların üzerine soğuyan şerbeti gezdirin. Ardından 2 saat kadar şerbetini çekmesi için dinlendirin. Sürenin sonunda şerbetini çeken kalburabastı tatlılarını dilediğiniz şekilde süsleyerek servis edebilirsiniz. Kalburabastı tatlısına farklı lezzetler katmak isterseniz, şekerli pekmez veya bal gibi tatlandırıcılarla da şerbet hazırlayabilirsiniz. Ceviz yerine fındık, badem veya antep fıstığı da kullanabilirsiniz. Aynı zamanda kalburabastısına tarçın, kakao veya portakal suyu gibi eklemeler de yaparak tatlıya farklı bir lezzet kazandırabilirsiniz.