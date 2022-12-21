DÜNYA
21 Aralık 2022 - 11:52

Kanada'dan tek kullanımlık plastik yasağı

Kanada tek kullanımlık plastiklerin üretimi ve ithalatının yasaklandığını açıkladı. Yasaklanan ürünlerin 20 Haziran'dan sonra geçerli olacağı öğrenildi.

DÜNYA
21 Aralık 2022 - 11:52
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Kanada’dan tek kullanımlık plastik yasağı

2030 yılına kadar sıfır plastik atık politikasını benimseyen Kanada bu yönde ilk adımları atmaya başladı. Tek kullanımlık plastiklerin üretim ve ithalatının tamamen yasaklandığı duyuruldu. Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, artık tek kullanımlık plastiklerin üretimi ve satışı için ithalatın yasaklandığı beyan edildi. Alınan radikal kararla, plastik poşet, çatal, bıçak, pipet ve paket servis kapları tarzı ürün çeşitlerinin üretilmesi ve satışı yasaklanarak, Kanada'ya ithalata büyük engel getirildi. Kanada’ da 20 Haziran itibariyle yasak kararı alınacağı duyurulmuştu. İlerleyen günlerde bu çerçevede hükümetin benzer önlemlerin alınması konusunu gündeme getireceği de öğrenildi. Karar sonra bu alanda üretim ve ithalat yapan firmaların ülke dışına taşınma veya tesisleri sonlandırma çalışmalarının da başladığı bilgisine ulaşıldı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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