Kanada ormanları alev alev! Acil durum ilan edilen eyaletlerde siviller tahliye ediliyor..

Kanada'nın Alberta kentinde Cuma günü orman yangınları başladığı bilgisi paylaşıldı. Yangınların 78 noktadan 110 noktaya birden yayıldığı, kontrolden çıkan alan sayısının ise 19'dan 36'ya yükseldiği bildirildi. Alberta'daki Fox Lake yangını 1.458 dönümlük araziyi küle çevirdi ve yaklaşık 20 evi kullanılamaz hale getirdi. Bu bölgede yaşayan 3.600 kişi ise evlerinden tahliye edildi.
Şimdiye kadar Alberta, Drayton Valley kasabasında başlayan orman yangınları 1.500 hektar araziyi yok etti ve 7.200 kişiyi yerinden etti.