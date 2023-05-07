DÜNYA
07 Mayıs 2023 - 18:55

Kanada ormanları alev alev! Acil durum ilan edilen eyaletlerde siviller tahliye ediliyor..

Kanada'nın Alberta kentinde Cuma günü başladığı söylenen orman yangınlarının 110 farklı yerde devam ettiği, ancak 36 yerde alevlerin kontrolden çıktığı bildirildi. Alberta'da olağanüstü hal ilan edildi ve siviller tahliye edilirken Alberta Başbakanı Daniel Smith, yaptığı açıklamada görülmemiş şiddette çıkan yangınlar nedeniyle 24 binden fazla vatandaşın evlerinden tahliye edilmesinin ardından eyalette olağanüstü hal ilan edildiğini aktardı.

DÜNYA
07 Mayıs 2023 - 18:55
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Kanada ormanları alev alev! Acil durum ilan edilen eyaletlerde siviller tahliye ediliyor..


Kanada'nın Alberta kentinde Cuma günü orman yangınları başladığı bilgisi paylaşıldı. Yangınların 78 noktadan 110 noktaya birden yayıldığı, kontrolden çıkan alan sayısının ise 19'dan 36'ya yükseldiği bildirildi. Alberta'daki Fox Lake yangını 1.458 dönümlük araziyi küle çevirdi ve yaklaşık 20 evi kullanılamaz hale getirdi. Bu bölgede yaşayan 3.600 kişi ise evlerinden tahliye edildi.

Kanada ormanları alev alev



Şimdiye kadar Alberta, Drayton Valley kasabasında başlayan orman yangınları 1.500 hektar araziyi yok etti ve 7.200 kişiyi yerinden etti.

ALBERTA'DA ACİL DURUM

Kanada ormanları alev alev

Alberta Başbakanı Daniel Smith, görülmemiş derecede şiddetli yangınlar nedeniyle 24.000'den fazla insanın evlerinden tahliye edilmesinin ardından eyalette olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Smith, bu yılın başlarında başlayan yangınlarda 43 bin hektar arazinin küle döndüğünü sözlerine ekledi ve acil durumlar için 1,5 milyar Kanada doları gibi bir miktar bütçe açıkladı. Ekibin bölgeye ek olarak Quebec ve Ontario'dan geldiğini söyledi.

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