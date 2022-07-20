Dizi
20 Temmuz 2022 - 12:55

Kanal 7'nin sevilen dizisi Baş Tacım yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 319. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Baş Tacım dizisinin konusu ne? Baş Tacım dizisi son bölüm detaylar...

Kanal 7 ekranlarında izleyici ile buluşan Baş Tacım dizisinde neler oluyor? 319. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelecek bölümde bizleri neler bekliyor? İşte detaylar...

Dizi
20 Temmuz 2022 - 12:55
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kanal 7'nin sevilen dizisi Baş Tacım yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 319. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Baş Tacım dizisinin konusu ne? Baş Tacım dizisi son bölüm detaylar...
 

Baş Tacım dizisi yayınlandığı günden itibaren izleyici kitlesine ulaştı. Seveni çok olan dizinin son bölümünde neler yaşandığını kaçıranlar için haberimizde derledik. 319. bölümü ile ekranlara gelecek olan dizinin ise fragmanı merak uyandırdı. Detaylar haberimizde!

Baş Tacım 319 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dizinin 318. bölümü yayınlandıktan sonra 319 bölümün fragmanı verildi.

Baş Tacım son bölümde ne oldu?

Hint dizileriyle ekranları süsleyen Kanal 7 Baş Tacım dizisiyle de seyirci kitlesini oluşturdu. hint dizisi severler Baş Tacım dizisini soluksuz izliyor. Son bölümde neler yaşandı gelin birlikte göz atalım.

Arcana ve Manavın birbirine olan duyguları ön plana çıkan dizide Arcana'nın teyzesi Arcana'ya Manav için hayırlı bir eş olduğunu söyler. Manavın mühendis olduğunu söyleyen teyzesi Arcana ile Manav'ın evlendikten sonra Alında Manav'ın bir tamirci olduğu ortaya cıkar. Fakat Arcana yine de ilişkisinden vazgeçmez. Manav'ın kardeşi bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeder. Kardeşinin eşi yani yengesi bir çocukla ortada kala kalır. Manav'ın ailesi ise Arcana ile boşanıp abisinin eşi ile evlenmesini ister. Bunun üzerine Arcana Manavdan ayrılır ve başka bir şehire gider. Yıllar geçtikten sonra Arcana şehre geri döner. Peki şehre geri dönmesi Manava olan hislerini tekrardan gün yüzüne çıkaracak mı? Karşılaştıklarında ne olacak? Manav Arcada'nın dönmesine sevinecek mi? Gelecek bölümlerde bunların hepsini öğrenebileceğiz.

Baş Tacım konusu ne?

Kanal 7 ekranlarında oynayan Baş tacım dizisi Arcada'nın yengesinin yalanı ile başlayan bir evliliktir. Manav ve Arcada'nın aşk hikayesini anlatır.

EDİTOR
Hazal Altıparmak
Hazal Altıparmak
İlginizi Çekebilir
ATV'nin Ebru Şahin'li Destan dizisinden şok karar! Final yapan diziler kervanına katılıyor
ATV'nin Ebru Şahin'li Destan dizisinden şok karar! Final yapan diziler kervanına katılıyor
Eski dizilerden müjdeli bir haber geldi! Arka Sıradakiler aynı kadroyla geri dönüyor
Eski dizilerden müjdeli bir haber geldi! Arka Sıradakiler aynı kadroyla geri dönüyor
Son Haberler
Meclis yemek fiyatlarına zam mı geldi? 2022 güncel TBMM fiyat listesi
Meclis yemek fiyatlarına zam mı geldi? 2022 güncel TBMM fiyat listesi
Axel Tuanzebe kimdir? Tuanzebe kaç yaşında, hangi konumda oynuyor? Tuanzebe hakkında merak edilenler
Axel Tuanzebe kimdir? Tuanzebe kaç yaşında, hangi konumda oynuyor?...
Özel üniversiteler şaşırtmıyor! Tıp fakültelerinin 1 senelik ücretleri yok artık dedirtti
Özel üniversiteler şaşırtmıyor! Tıp fakültelerinin 1 senelik ücretleri...
ATV'nin Ebru Şahin'li Destan dizisinden şok karar! Final yapan diziler kervanına katılıyor
ATV'nin Ebru Şahin'li Destan dizisinden şok karar! Final yapan diziler...
Zam üstüne zam! Yüzde 100 zam haberi milyonlarca insanı şoka uğrattı
Zam üstüne zam! Yüzde 100 zam haberi milyonlarca insanı şoka uğrattı
Koroplast halka arz işlemleri başlattı! Koroplast talep toplama tarihleri ne zaman? Koroplast halka arz işlemleri hangi bankalardan yapılacak? Koroplast halka arz işlemleri...
Koroplast halka arz işlemleri başlattı! Koroplast talep toplama tarihleri...
Havada panik anları! İntihar girişimi Meksika uçağını acil inişe geçirdi
Havada panik anları! İntihar girişimi Meksika uçağını acil inişe...
Law and Order dizi setinde yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı! O isim hayatını kaybetti
Law and Order dizi setinde yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı!...
Sahibinden sitesine neden girilmiyor? Sahibinden sitesi çöktü mü?
Sahibinden sitesine neden girilmiyor? Sahibinden sitesi çöktü mü?
Düğününe az kala koronavirüse yakalanan Demet Özdemir'den takipçilerini heyecanlandıran haber geldi!
Düğününe az kala koronavirüse yakalanan Demet Özdemir'den takipçilerini...
Gönül filmi ne zaman yayınlanıyor? Gönül filmi oyuncuları kimler? Gönül filmi ile ilgili tüm merak edilenler
Gönül filmi ne zaman yayınlanıyor? Gönül filmi oyuncuları kimler?...
Eski günlere geri mi dönüyoruz? Vaka sayıları artıyor! Fahrettin Koca uyardı
Eski günlere geri mi dönüyoruz? Vaka sayıları artıyor! Fahrettin...
Ev hanımlarına emeklilik müjdesi geldi! 25 sene evli kalmak şartıyla emekli olunabilecek
Ev hanımlarına emeklilik müjdesi geldi! 25 sene evli kalmak şartıyla...
Nilperi Şahinkaya'nın pembe bikinisiyle verdiği pozlar sosyal medyada ilgi odağı oldu
Nilperi Şahinkaya'nın pembe bikinisiyle verdiği pozlar sosyal medyada...
Metro hat duvarına aracıyla çarpan DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul hayatını kaybetti!
Metro hat duvarına aracıyla çarpan DSP Genel Başkan Yardımcısı...