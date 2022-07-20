Kanal 7'nin sevilen dizisi Baş Tacım yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 319. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Baş Tacım dizisinin konusu ne? Baş Tacım dizisi son bölüm detaylar...

Baş Tacım dizisi yayınlandığı günden itibaren izleyici kitlesine ulaştı. Seveni çok olan dizinin son bölümünde neler yaşandığını kaçıranlar için haberimizde derledik. 319. bölümü ile ekranlara gelecek olan dizinin ise fragmanı merak uyandırdı. Detaylar haberimizde!
Baş Tacım 319 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Dizinin 318. bölümü yayınlandıktan sonra 319 bölümün fragmanı verildi.
Baş Tacım son bölümde ne oldu?
Hint dizileriyle ekranları süsleyen Kanal 7
Baş Tacım dizisiyle de seyirci kitlesini oluşturdu. hint dizisi
severler Baş Tacım dizisini soluksuz izliyor. Son bölümde neler yaşandı gelin birlikte göz atalım. Arcana ve Manavın birbirine olan duyguları ön plana çıkan dizide Arcana'nın teyzesi Arcana'ya Manav için hayırlı bir eş olduğunu söyler. Manavın mühendis olduğunu söyleyen teyzesi Arcana ile Manav'ın evlendikten sonra Alında Manav'ın bir tamirci olduğu ortaya cıkar. Fakat Arcana yine de ilişkisinden vazgeçmez. Manav'ın kardeşi bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeder. Kardeşinin eşi yani yengesi bir çocukla ortada kala kalır. Manav'ın ailesi ise Arcana ile boşanıp abisinin eşi ile evlenmesini ister. Bunun üzerine Arcana Manavdan ayrılır ve başka bir şehire gider. Yıllar geçtikten sonra Arcana şehre geri döner. Peki şehre geri dönmesi Manava olan hislerini tekrardan gün yüzüne çıkaracak mı? Karşılaştıklarında ne olacak? Manav Arcada'nın dönmesine sevinecek mi? Gelecek bölümlerde bunların hepsini öğrenebileceğiz.
Baş Tacım konusu ne?
Kanal 7 ekranlarında oynayan Baş tacım dizisi
Arcada'nın yengesinin yalanı ile başlayan bir evliliktir. Manav ve Arcada'nın aşk hikayesini anlatır.