Dizi
13 Şubat 2023 - 10:30

Kanal D çok para döktüğü dizinin fişini çekti! Final yapmadan yayından kaldırılacak!

Başrollerini Erkan Petakkaya'nın oynadığı 'O kız' dizisi için son karar verildi. Kanal D'nin performansla ilgili beklentilerinin yüksek olduğu dizinin fişinin çekileceği ortaya çıktı.

Dizi
13 Şubat 2023 - 10:30
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Kanal D çok para döktüğü dizinin fişini çekti! Final yapmadan yayından kaldırılacak!
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Content House imzasını taşıyan ve yönetmen koltuğunda Özlem Günhan ve Deniz Yılmaz Şayir'in oturduğu 'O Kız' isimli dizi Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Senaryosunu Sırma Yanık'ın yazdığı, 21 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan ilk bölümüyle geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizinin reyting sıralamasında geriye doğru düşmeye başladığı görüldü.

Kanal D çok para döktüğü dizinin O Kız fişini çekti



Başrolerinde Erkan Petekkaya ve Sezin Akbaşoğulları'nın yanı sıra Cengiz Orhonlu; Dilin Döğer gibi başarılı isimlerin oynadığı dizi için Kanal D'nin yönetiminin büyük bir bütçe ayırdığı söyleniyordu. Kanal D'nin yönetiminin O Kız dizisinde umduğunu bulamadıkları konuşulmaya başlandı. Şovun iddialı kadrosu ve iddialı teması, ekrandaki bir izleyici kitlesini yakalamayı başaramadı. Kanal D, Yargı, Camdaki Kız, Üç Kız Kardeş gibi dizilerle izlenme rekorlarını krmaya devam etti.

Kanal D çok para döktüğü dizinin O Kız fişini çekti

Kanal D yönetiminin 'O Kız' isimli dizisinden beklentileri büyüktü. Yayınlandığı ilk bölümlerde izlenme rekorları kıran dizinin sonraki bölümlerinde izlenme kaybı yaşamaya başladı. Dizinin sezon sonunu göremeden bitirileceği söyleniyor.

8 MARTT'TA EKRANLARA VEDA EDİYOR

Kanal D çok para döktüğü dizinin O Kız fişini çekti

Kanal D yönetimi, ana kadrosunda başarılı oyuncuların yer aldığı 'O Kız' dizisinin 8 Mart günü sona ereceğini bildirdi. 25. Bölümüyle ekrana veda ettiğini açıklayan dizinin hayranları, haberden televizyon kanalını sorumlu tuttu.

Diğer taraftan; dizinin tekrarları kanalın youtube arşivinde yer almaya devam edeceği öğrenildi. O kız dizisi kanal değiştirecek diye ithamlarda bulunuyor. Ancak iddialar şuan için gerçekleri yansıtmıyor..

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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