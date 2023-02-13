Kanal D çok para döktüğü dizinin fişini çekti! Final yapmadan yayından kaldırılacak!













8 MARTT'TA EKRANLARA VEDA EDİYOR





Content House imzasını taşıyan ve yönetmen koltuğunda Özlem Günhan ve Deniz Yılmaz Şayir'in oturduğu 'O Kız' isimli dizi Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Senaryosunu Sırma Yanık'ın yazdığı, 21 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan ilk bölümüyle geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizinin reyting sıralamasında geriye doğru düşmeye başladığı görüldü.Başrolerinde Erkan Petekkaya ve Sezin Akbaşoğulları'nın yanı sıra Cengiz Orhonlu; Dilin Döğer gibi başarılı isimlerin oynadığı dizi için Kanal D'nin yönetiminin büyük bir bütçe ayırdığı söyleniyordu. Kanal D'nin yönetiminin O Kız dizisinde umduğunu bulamadıkları konuşulmaya başlandı. Şovun iddialı kadrosu ve iddialı teması, ekrandaki bir izleyici kitlesini yakalamayı başaramadı. Kanal D, Yargı, Camdaki Kız, Üç Kız Kardeş gibi dizilerle izlenme rekorlarını krmaya devam etti.Kanal D yönetiminin 'O Kız' isimli dizisinden beklentileri büyüktü. Yayınlandığı ilk bölümlerde izlenme rekorları kıran dizinin sonraki bölümlerinde izlenme kaybı yaşamaya başladı. Dizinin sezon sonunu göremeden bitirileceği söyleniyor.Kanal D yönetimi, ana kadrosunda başarılı oyuncuların yer aldığı 'O Kız' dizisinin 8 Mart günü sona ereceğini bildirdi. 25. Bölümüyle ekrana veda ettiğini açıklayan dizinin hayranları, haberden televizyon kanalını sorumlu tuttu. Diğer taraftan; dizinin tekrarları kanalın youtube arşivinde yer almaya devam edeceği öğrenildi. O kız dizisi kanal değiştirecek diye ithamlarda bulunuyor. Ancak iddialar şuan için gerçekleri yansıtmıyor..