Kanal D'de final yapan o dizinin yerine yepyenisi geliyor! Bu dizi reyting rekorları kıracak: Kadrosu göz kamaştırdı!







Fırtınalı Yeni Bir Dizi Ufukta







"Kraliçe" Dizisi Kanal D Ekranlarında İlk Gösterimini Yapacak

Kanal D'nin "O Kız Benim" dizisi geçtiğimiz günlerde ani bir kararla sona erdi. Ancak yerini alacak yepyeni bir dizi için çalışmalar sürüyor.Kanal D ekranlarında yayınlanacak yeni dizinin izleyicilerde büyük ses getirmesi bekleniyor. "O Kız "ın sona ermesinin yarattığı hayal kırıklığına rağmen, izleyiciler büyük bir hit olacağı söylenen yeni diziyi merakla bekliyor. Yeni projeyle ilgili ayrıntılar az olsa da, birçok kişi "O Kız"ın popülaritesini ikiye katlama potansiyeline sahip olduğuna inanıyor.Merakla beklenen "Kraliçe" dizisi 22 Mart Çarşamba günü Kanal D'de başlıyor. Birçok ünlü oyuncunun yer aldığı güçlü oyuncu kadrosuyla dizinin büyük bir başarı yakalaması ve geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini çekmesi bekleniyor. Kanalda "O Kız" dizisinin yerini alacak olan diziyi izleyiciler şimdiden heyecanla bekliyor. Dizinin yaratıcıları, dizinin iz bırakacağına ve izleyiciler üzerinde kalıcı bir etki bırakacağına söz verdi.