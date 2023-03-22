Dizi
22 Mart 2023 - 00:15

Kanal D'de final yapan o dizinin yerine yepyenisi geliyor! Bu dizi reyting rekorları kıracak: Kadrosu göz kamaştırdı!

Kanal D'nin "O Kız" dizisi sona ererken yeni dizi ekranlarda fırtına gibi esmeye hazırlanıyor

Dizi
22 Mart 2023 - 00:15
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Kanal D'de final yapan o dizinin yerine yepyenisi geliyor! Bu dizi reyting rekorları kıracak: Kadrosu göz kamaştırdı!
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Kanal D'nin "O Kız Benim" dizisi geçtiğimiz günlerde ani bir kararla sona erdi. Ancak yerini alacak yepyeni bir dizi için çalışmalar sürüyor. 

Fırtınalı Yeni Bir Dizi Ufukta

Kanal D ekranlarında yayınlanacak yeni dizinin izleyicilerde büyük ses getirmesi bekleniyor. "O Kız "ın sona ermesinin yarattığı hayal kırıklığına rağmen, izleyiciler büyük bir hit olacağı söylenen yeni diziyi merakla bekliyor. Yeni projeyle ilgili ayrıntılar az olsa da, birçok kişi "O Kız"ın popülaritesini ikiye katlama potansiyeline sahip olduğuna inanıyor.



Kanal D'nin

"Kraliçe" Dizisi Kanal D Ekranlarında İlk Gösterimini Yapacak

Merakla beklenen "Kraliçe" dizisi 22 Mart Çarşamba günü Kanal D'de başlıyor. Birçok ünlü oyuncunun yer aldığı güçlü oyuncu kadrosuyla dizinin büyük bir başarı yakalaması ve geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini çekmesi bekleniyor. Kanalda "O Kız" dizisinin yerini alacak olan diziyi izleyiciler şimdiden heyecanla bekliyor. Dizinin yaratıcıları, dizinin iz bırakacağına ve izleyiciler üzerinde kalıcı bir etki bırakacağına söz verdi.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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