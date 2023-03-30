Kanal D'de yepyeni yarışma! Yıldız De Bana yarışmasının jüri koltuğunda o isimler oturacak













Kanal D'nin heyecan verici yeni formatında, 9 kadın ve 9 erkek TV dünyasından seçilmiş kişiler bir araya gelerek "Yıldız De Bana" jürisini oluşturacaklar. Toplamda 18 kişi canlı yayında jüri karşısında yer alacak ve programın yayın tarihi, jüri üyeleri ve başvuru formu gibi detaylı bilgiler haberimizde yer alacak.Yakında ekranlarda başlayacak heyecan verici bir yarışma programı ile ilgili bilgiler gün yüzüne çıktı. Kanal D'nin yeni formatında gerçekleşecek "Yıldız De Bana" programı tamamen canlı olarak izleyicilerin karşısına çıkacak ve televizyon yayın akışına yeni bir soluk getirecek. Programın sunuculuğunu Deniz Tansel Öngel üstlenecek ve 18 kişinin yer alacağı yarışmada 9 kadın ve 9 erkek yarışmacı jüri üyeleriyle birlikte yarışacak. Jüri ekibi ise Büşra Pekin, Hülya Avşar ve Zafer Algöz'den oluşacak. Ayrıntılı bilgiler ve başvuru formu için "Yıldız De Bana" programının yayın tarihini takip edebilirsiniz. Yakında ekrana gelecek olan Yıldız De Bana yarışması, 31 Mart Cumartesi akşamı Kanal D'de yayınlanacak ve Arka Sokaklar dizisinin yerine geçecek. Programda sektörlerinde öne çıkmış 18 farklı yarışmacı, jüri karşısında kıyasıya mücadele verecekler. Yarışmanın yönetmenliğini ünlü oyuncu Hamdi Alkan üstlenecek ve yarışmaya başvuruda bulunmak isteyenler için özel bir başvuru formu hazırlandı. Başvuruda bulunacak adayların belirli şartları karşılamaları gerekiyor.Yıldız De Bana yarışması için başvuru şartları oldukça net ve açık bir şekilde belirtilmiştir. Yarışmaya başvurmak isteyen kişilerin daha önce hiçbir programda veya dizide yer almamış olması, ajansa kayıtlı olmaması ve oyunculuk eğitimi almamış olması gerekmektedir. Başvuracak kişilerin herhangi bir alanda yetenekli olması yeterlidir. Ancak 18 yaşından küçükler sadece ailelerinin izni ile başvuruda bulunabilirler. Başvuru formu, Kanal D'nin resmi internet sitesinde yer almaktadır ve başvuru sahiplerinin detaylı bilgilerini ilgili alana girmeleri gerekmektedir. Yarışmanın uzun soluklu olması planlandığı için başvuruların yoğun olması beklenmektedir.