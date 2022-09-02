Kanal D ekranlarında yeni sezonda yer alacak dizi belirlendi! Günlük yayınlanacak olan Aşk ve Umut dizisinde hangi ünlü isimler yer alıyor? Aşk ve Umut dizisi ve oyuncu kadrosu

Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan dizinin fragmanı ve oyuncuları oldukça dikkat çekti. Bir çok başarılı yapıta imza atan Focus Film tarafından çekilen dizinin oyuncuları kim? Hangi günler ekranlarda olacak? İşte detaylar...

Yönetmen koltuğunda Gürsel Ateş ve Reyhan Usta yer alıyor. Kanal D ekranlarında günlük dizi olarak yer almaya hazırlanan dizinin çekimleri devam ediyor. Ekranlara gelmeye hazırlanan dizinin oyuncuları ise ;Hakan Dinçkol (Kuzey), Mine Çayıroğlu (Firdevs), Arda Esen (Bülent), Zafer Demircan (Feraye), Cemre Kurum (Elif), Gamze İğdiroğlu (Handan), Eda Elif Başlamışlı (Zeynep), Furkan Okumuş (Ege), Zeynep Melis Girşen (Melis), Serap Önder (Naciye), Özgür Tanık (Gönül),Eren Çalı (Yiğit), Aleyna Çalışır (Melodi), Oğuzhan Karbi (Arda), Aykut Ünal (Suat), Burcu Almeman (Mürvet), Duygu Keser (Yıldız) karakterleri ile dizide yer alıyorlar. Dizi hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yer alacak. Dizinin isminden de anlaşıldığı üzere Aşk ve Umudu anlatacak olan dizi çok yakında Kanal D ekranlarında olacak.