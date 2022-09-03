MEDYA
03 Eylül 2022 - 22:30

Kanal D gündüz kuşağında değişikliğe gitti! İşte Kanal D gündüz kuşağı yayın akışı

Kanal D ekranlarının yeni sezona ggirmesiyle beraber kanalın yayın akışında değişikliğe gidildi. Kanal D ekranları izleyicileri kanalın yayın akışında ne tür değişikliklere gittiğini merakla araştırıyor. İşte Kanal D’nin yeni sezon yayın akışındaki değişiklikler…

MEDYA
03 Eylül 2022 - 22:30
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kanal D gündüz kuşağında değişikliğe gitti! İşte Kanal D gündüz kuşağı yayın akışı


Yaz sezonuna damga vurmaya hazırlanan Kanal D ekranları, Magazin D Yaz ve Şevval Şirin ile ekranlara gelen Kanal D Gün Arası programları kanalın yeni hafta yayın akışında yer almayacak. Diğer yandan yaz sezonu sürecinde hafta içi her gün ve her sabah izleyicileriyle buluşan Yaprak Dökümü adlı dizinin tekrarları kaldığı yerden saat 11.00’de sevenleriyle buluşmaya devam edecek. 

KAnal D Gün Arası



Yaprak Dökümü

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
İlginizi Çekebilir
Cem Yılmaz'ın yeni filminde rol alacak oyuncular belli oldu! İşte Do Not Disturb filmi oyuncu kadrosu!
Cem Yılmaz'ın yeni filminde rol alacak oyuncular belli oldu! İşte Do Not Disturb filmi oyuncu kadrosu!
1 Eylül 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı, ilk sırada hangi program var? 1 Eylül 2022 Perşembe reyting sonuçları...
1 Eylül 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı, ilk sırada hangi program var? 1 Eylül 2022 Perşembe reyting sonuçları...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şok gelişme! Evli muavinle beraber olan Ayşe Bağcı: ‘Bana uygunsuz teklifte bulundu’
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şok gelişme! Evli muavinle beraber olan Ayşe Bağcı: ‘Bana uygunsuz teklifte bulundu’
Binnur Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Güzel Günler Kısmet kimdir? Binnur Kaya'nın hayatı
Binnur Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Güzel Günler Kısmet kimdir? Binnur Kaya'nın hayatı
Halk TV ile anlaşan İsmail Küçükkaya'nın sunacağı programın adı netleşti!
Halk TV ile anlaşan İsmail Küçükkaya'nın sunacağı programın adı netleşti!
Masterchef Burak Kaya'nın eski sevgilisinden şok eden iddialar: Boğazımı sıktı ve bana hakaretlerde bulundu...
Masterchef Burak Kaya'nın eski sevgilisinden şok eden iddialar: Boğazımı sıktı ve bana hakaretlerde bulundu...
Son Haberler
Mavi Sürgün dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu
Mavi Sürgün dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu
Galatasaray transfere hız verdi! Icardi'den sonra o isim taraftarı heyecanlandırdı
Galatasaray transfere hız verdi! Icardi'den sonra o isim taraftarı heyecanlandırdı
TOKİ sosyal konutlarının taksit tutarı belli oldu!
TOKİ sosyal konutlarının taksit tutarı belli oldu!
Çalışanlara müjdeli haber verildi! Maaş promosyonlarında artış yaşanacak
Çalışanlara müjdeli haber verildi! Maaş promosyonlarında artış...
Türk geni taşıyan Halsey’in İstanbul konserine sayıldı günler kaldı
Türk geni taşıyan Halsey’in İstanbul konserine sayıldı günler...
Çağlar Söyüncü, Süper Lig yolcusu
Çağlar Söyüncü, Süper Lig yolcusu
Kadıköy’de maçı 38 bin 802 taraftar izledi
Kadıköy’de maçı 38 bin 802 taraftar izledi
Pedro ilk golünü attı
Pedro ilk golünü attı
Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle aldı
Fenerbahçe, 3 puanı 2 golle aldı
HES barajında erkek cesedi bulundu
HES barajında erkek cesedi bulundu
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama
Teşkilat dizisinden bomba haber! Teşkilat dizisinin başrolü değişti! Teşkilat dizisinin yeni başrolü
Teşkilat dizisinden bomba haber! Teşkilat dizisinin başrolü değişti!...
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 'Kız Kulesi' açıklaması
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 'Kız Kulesi'...
Ambulans uçak 3 kişiyi Ankara ve Antalya'ya taşıdı
Ambulans uçak 3 kişiyi Ankara ve Antalya'ya taşıdı
Cem Yılmaz'ın yeni filminde rol alacak oyuncular belli oldu! İşte Do Not Disturb filmi oyuncu kadrosu!
Cem Yılmaz'ın yeni filminde rol alacak oyuncular belli oldu! İşte...