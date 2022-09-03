Yaz sezonuna damga vurmaya hazırlanan Kanal D ekranları, Magazin D Yaz ve Şevval Şirin ile ekranlara gelen Kanal D Gün Arası programları kanalın yeni hafta yayın akışında yer almayacak. Diğer yandan yaz sezonu sürecinde hafta içi her gün ve her sabah izleyicileriyle buluşan Yaprak Dökümü adlı dizinin tekrarları kaldığı yerden saat 11.00’de sevenleriyle buluşmaya devam edecek.
MEDYA
03 Eylül 2022 - 22:30
Kanal D gündüz kuşağında değişikliğe gitti! İşte Kanal D gündüz kuşağı yayın akışı
Kanal D ekranlarının yeni sezona ggirmesiyle beraber kanalın yayın akışında değişikliğe gidildi. Kanal D ekranları izleyicileri kanalın yayın akışında ne tür değişikliklere gittiğini merakla araştırıyor. İşte Kanal D’nin yeni sezon yayın akışındaki değişiklikler…
MEDYA
03 Eylül 2022 - 22:30
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