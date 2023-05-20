Kanal D iddialı giriş yapan dizinin fişini çekti! Bu final çok erken oldu! Final tarihi çok yakında!







KANAL D'NİN DİZİSİ FİNAL YAPIYOR







Birçok dizi yayın hayatına heyecanla başlarken reytingler istedikleri gibi gitmeyince final yapmak zorunda kalıyor. Bu dizi de çok sevilmesine rağmen reyting kurbanı oldu! Kanal D'nin o dizisi final yapıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Yakın zamanda yayın hayatına başlayan Kraliçe dizisi gelen haberlere göre istediği reytinglere ulaşamadı. Kanal D ise reyting seviyesi beklendiği gibi gelmeyen dizi ile ilgili final kararı verdi. Aynı zamanda Kraliçe dizisinin yanında üç sezondur ekranlarda olan Camdaki Kız dizisi de final yapacak.Kraliçe dizisinin 11. bölümle final yapması bekleniyor. Kraliçe dizisinin son bölümünde Deniz Gaye ve Ateş arasında olan şeylerden iyice şüphelenmeye başladı. Ateş ise iş hayatında yaşadığı sorunlarla boğuşmaya devam etti. Deniz ve Zeynep Narin'i hayatından çıkarmaya çalışırken Selim Zeynep'i kendinden uzak tutmaya çalıştı. Deniz ise hiç bilmediği bir bilgiyle şaşkına döner. Deniz'in gerçeklere ulaşıp ulaşamayacağı merakla bekleniyor.