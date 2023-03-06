Kanal D'nin o dizisinden kötü haber! Hayranı çoktu: Final kararı alındı













Türkiye'nin sevilen kanalı Kanal D ekranlarında son dönemlerde birbirinden güçlü hikaye ve oyuncu kadrosu ile diziler izleyici karşısına çıkıyor. Yargı, Üç Kız Kardeş ve Camdaki Kız gibi sevilen diziler başarı yolunda emin adımlar atarak ilerliyorlar. Fakat O Kız dizisi beklenilen ilgiyi maalesef göremedi. Geçtiğimiz Pazartesi günü Kanal D ekranlarında 'Veda Mektubu' isimli yeni dizi başlamıştı. Senaryosu ve oyuncu kadrosu ile güzel bir proje olarak gözüken dizi ilk bölümünde iyi bir reytinge ulaşmadığı görüldü.Pazartesi akşamlarının dizisi 'Veda Mektubu' olurken, Çarşamba akşamlarının dizisi 'O Kız' reytinglerde başarı elde edemediği için final yapma kararı ile karşı karşıya geldi. O Kız dizisi 24. bölümü ile Kanal D ekranlarına veda etmeye hazırlandığı bilinmektedir. Konusu ve oyuncuları ile güçlü bir ekip olsalar da reytinglerde istenilen başarı elde edilemeyince final kararı alındı. 8 Mart Çarşamba akşamı 23. bölümü ile ekrana çıkacak olan O Kız dizisi 15 Mart 2023 tarihinde 24.bölümü ile ekranlara veda edecek.Kanal D, yeni bir dizi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 'Kraliçe' isimli dizi ile giriş yapmaya hazırlanan dizinin oyuncu kadrosu tamamlandı. Yakın bir tarihte ekranlarda olacak. Başarılı oyuncu Burcu Özberk ve Gökhan Alkan'ın başrol oynayacağı dizinin konusu da oldukça ilginç. Veda Mektubu dizisi de reytinglerde nasıl başarı göstereceği de merak konusu oldu. Kraliçe adlı dizi için ise beklentiler oldukça yüksek. Kanal D son zamanlarda güçlü hikayelerle yeni dizileri ekrana getirerek büyük başarıya imza attığı da gözlerden kaçmıyor.