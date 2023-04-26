Dizi
26 Nisan 2023 - 13:30

Kanal D'nin reyting birincisi dizisinden kötü haber! Final kararı çıktı: Nedeni ise...

Heyecan dolu oyuncu kadrosu ve etkileyici konusu ile büyük bir hayran kitlesi tarafından takdir edilen Yargı dizisi, yayına girdiği her hafta reyting rekorları kırmıştı. Ancak son haberlere göre, dizinin sona ereceği öğrenildi. Yargı dizisi finale mi girecek? İşte ayrıntılar...

Dizi
26 Nisan 2023 - 13:30
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Kanal D'nin reyting birincisi dizisinden kötü haber! Final kararı çıktı: Nedeni ise...
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Yargı dizisi, izleyicileri ekran başına kilitleyen sürükleyici hikayesi, etkileyici karakterleri ve çarpıcı sahneleriyle büyük bir takipçi kitlesi oluşturmuştu. Her hafta izleyicileri heyecanlandıran, gerilim dolu anlara sahne olan dizi, yayınlandığı her bölümde büyük bir ilgiyle karşılanıyordu. Ancak, son gelen haberlere göre dizinin yayın hayatı sona erdi.

Dizinin sadık hayranları, Yargı'nın sona erdiği haberi karşısında üzüntü ve hayal kırıklığı yaşıyor. Dizinin akıllarda kalan karakterleri, unutulmaz sahneleri ve etkileyici hikayesi, izleyiciler tarafından övgüyle anılıyor. Dizinin final sezonunda nelerin yaşanacağı ise merak konusu.

BU SEZON FİNAL YAPACAK



yargı

Ali Bilgin'in yönetmenliğinde, 19 Eylül 2021 tarihinde çekimlerine başlanan ve iki sezondur Kanal D'nin baş yapıtlarından biri olan Yargı dizisi, yayından kaldırılma kararı aldı. Sema Ergenekon'un senaristliğini üstlendiği ve Kerem Çatay'ın yapımcılığını yaptığı dizi, Pazar akşamları ekranlara gelen çarpıcı konusuyla izleyicileri kendine çekmeyi başarmıştı. Dizide Pınar Deniz'in canlandırdığı Ceylin Erguvan ve Kaan Urgancıoğlu'nun hayat verdiği Ilgaz Kaya karakterleri ise izleyiciler tarafından büyük ilgi görmüştü. Ancak, Yargı dizisi bu sezon ekranlara veda edecek.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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