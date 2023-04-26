Kanal D'nin reyting birincisi dizisinden kötü haber! Final kararı çıktı: Nedeni ise...







BU SEZON FİNAL YAPACAK







Yargı dizisi, izleyicileri ekran başına kilitleyen sürükleyici hikayesi, etkileyici karakterleri ve çarpıcı sahneleriyle büyük bir takipçi kitlesi oluşturmuştu. Her hafta izleyicileri heyecanlandıran, gerilim dolu anlara sahne olan dizi, yayınlandığı her bölümde büyük bir ilgiyle karşılanıyordu. Ancak, son gelen haberlere göre dizinin yayın hayatı sona erdi. Dizinin sadık hayranları, Yargı'nın sona erdiği haberi karşısında üzüntü ve hayal kırıklığı yaşıyor. Dizinin akıllarda kalan karakterleri, unutulmaz sahneleri ve etkileyici hikayesi, izleyiciler tarafından övgüyle anılıyor. Dizinin final sezonunda nelerin yaşanacağı ise merak konusu.Ali Bilgin'in yönetmenliğinde, 19 Eylül 2021 tarihinde çekimlerine başlanan ve iki sezondur Kanal D'nin baş yapıtlarından biri olan Yargı dizisi, yayından kaldırılma kararı aldı. Sema Ergenekon'un senaristliğini üstlendiği ve Kerem Çatay'ın yapımcılığını yaptığı dizi, Pazar akşamları ekranlara gelen çarpıcı konusuyla izleyicileri kendine çekmeyi başarmıştı. Dizide Pınar Deniz'in canlandırdığı Ceylin Erguvan ve Kaan Urgancıoğlu'nun hayat verdiği Ilgaz Kaya karakterleri ise izleyiciler tarafından büyük ilgi görmüştü. Ancak, Yargı dizisi bu sezon ekranlara veda edecek.