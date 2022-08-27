Kanalların yayın akışları 14 Eylül Cumartesi- ATV, KANAL D, STAR

Gün geçtikçe kanallarda ki yapımlar çoğalmaya başlamaktadır. Her akşam tüm kanallarda farklı dizi, film ve programlar yer alması üzerine izleyiciler bugün televizyonda neler var sorusuna yanıt aramaktadır. . Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 14 Eylül Salı TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1'in yayın akışı
14 Eylül 2021 TV yayın akışı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık 08:30 Oynat Bakalım 08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa 11:15 Paylaş Benimle 13:45 MasterChef Türkiye 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 MasterChef Türkiye 00:15 Paylaş Benimle
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 13:00 En Hamarat Benim 16:00 Fulya ile Umudun Olsun 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 20:00 Benim Kocam Yapmaz 22:30 Aşk Mantık İntikam
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 16:20 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kim Milyoner Olmak İster 00:20 İkimizin Sırrı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:15 Sihirli Annem 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Kırık Hayatlar 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Ece Üner ile Susma 18:45 Kanal D Ana Haber 20:00 Baht Oyunu 00:15 Camdaki Kız
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde 16:00 Star Market 18:30 Star Haber 20:00 Ada Masalı 00:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı 04:55 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi 05:50 Tövbeler Olsun (Altyazılı) 08:50 Kalk Gidelim 12:20 Benim Adım Melek 16:00 Teşkilat (Altyazılı) 19:00 Ana haber
(Canlı) 20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı) 02:50 Yıldızların Yolu 03:45 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin 08:30 Bu Sabah 11:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 13:00 Bir Başka Güzel 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme 18.45 SHOW Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show 23:15 Şahsiyet (Final)