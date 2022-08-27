MEDYA
27 Ağustos 2022 - 16:43

Kanalların yayın akışları 14 Eylül Cumartesi- ATV, KANAL D, STAR

Televizyon izlemeyi sevenler her gün TV yayın akışını araştırırken bugün TV'de ne var? sorusuna da yanıt aramaktadır. 14 Eylül Salı TV8, Star TV, Kanal D, FOX TV ve TRT1 yayın akışı merak edilmektedir. Kanalların yayın akışında neler var? Bugün hangi dizi, film ve programlar var? İşte, detaylar...

MEDYA
27 Ağustos 2022 - 16:43
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Kanalların yayın akışları 14 Eylül Cumartesi- ATV, KANAL D, STAR


Gün geçtikçe kanallarda ki yapımlar çoğalmaya başlamaktadır. Her akşam tüm kanallarda farklı dizi, film ve programlar yer alması üzerine izleyiciler bugün televizyonda neler var sorusuna yanıt aramaktadır. . Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 14 Eylül Salı TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1'in yayın akışı

14 Eylül 2021 TV yayın akışı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım



07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Paylaş Benimle

13:45 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Paylaş Benimle

14 Eylül yayın akışı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Benim Kocam Yapmaz

22:30 Aşk Mantık İntikam

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 İkimizin Sırrı

14 Eylül yayın akışı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:15 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Baht Oyunu

00:15 Camdaki Kız

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Star Market

18:30 Star Haber

20:00 Ada Masalı

00:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:55 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

05:50 Tövbeler Olsun (Altyazılı)

08:50 Kalk Gidelim

12:20 Benim Adım Melek

16:00 Teşkilat (Altyazılı)

19:00 Ana haber (Canlı)

20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

02:50 Yıldızların Yolu

03:45 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

13:00 Bir Başka Güzel

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:15 Şahsiyet (Final)

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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