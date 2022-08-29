Kanalların yayın akışları 25 Ağustos Pazar – ATV, KANAL D, STAR

İnsanlar takip ettikleri kanalların yayın akışlarını araştırmaya devam ediyor. Peki 25 Ağustos 2020 tarihinde en çok izlenen kanalların yayın akışında hangi yapımlar yer alıyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
25 Ağustos 2020 yayın akışları
Show TV yayın akışı şu şekilde; -18.45 Show TV Ana Haber -20.00 Güldür Güldür Show Tekrarı -00.5 Asuman'la Sevgili Dünürüm Tekrarı FOX TV yayın akışı şu şekilde; -19.00 FOX TV Ana haber
Bülteni -20.00 Baraj Dizi Tekrarı -22.30 Hadi İnşallah Yerli Sinema Filmi Star TV yayın akışı şu şekilde; -18.45 Star TV Ana Haber Bülteni -20.00 Menajerimi Ara Dizi İlk Bölümü -01.30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah Tekrarı Kanal D yayın akışı şu şekilde; -18.45 Kanal D Ana Haber Bülteni -20.00 Çok Güzel Hareketler 2 Tekrarı -21.00 UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Maçı Paok-Beşiktaş -23.15 Süper Magazin Yeni Bölüm ATV yayın akışı şu şekilde; -19.00 ATV Ana Haber Bülteni -20.00 Şans Kapıyı Çalınca Dizi Yeni Bölüm -23.00 Taksi 4 Filmi TRT 1 yayın akışı şu şekilde; -19.00 TRT 1 Ana Haber Bülteni -20.00 Bizim Köyün Şarkısı Yerli Sinema Filmi -22.10 Tövbeler Olsun Tekrarı TV8 yayın akışı şu şekilde; -16.00 Apartmanlar Yarışıyor Program Yeni Bölümü -20.00 MasterChef Türkiye Yarışması Yeni Bölümü -00.15 Apartmanlar Yarışıyor Tekrarı