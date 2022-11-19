Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun bu seneki en güçlü adaylarından olan Fenerbahçe'de bu istikrarın mimarı olarak gösterilen Jorge Jesus ligi hedefledikleri noktada kapatabilmek için Dünya Kupası arasını Ocak transfer dönemi planını yapmak için bir fırsat olarak görüyor. Bek mevkisinde bir alternatif yaratmak isteyen isen Jesus'un gözünü Benfica'dan öğrencisi Andre Almeida'ya çevirdiği iddia edildi. Ferdi'den ofansif yönde de faydalanmak istemesinin yanı sıra Avrupa arenasında da alternatif ihtiyacı olduğunu düşünen Jesus'un bu tercihinde Almeida'nın Avrupa maçlarında da oldukça tecrübeli bir oyuncu olmasının yattığı söyleniyor.
SPOR
19 Kasım 2022 - 13:22
Kanaryaya devre arası takviyesi! Jesus'un öğrencisi mi geliyor?
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun bu seneki en güçlü adaylarından olan Fenerbahçe'de bu istikrarın mimarı olarak gösterilen Jorge Jesus ligi hedefledikleri noktada kapatabilmek için Dünya Kupası arasını Ocak transfer dönemi planını yapmak için bir fırsat olarak görüyor Peki Jesus'un istediği isim kim?
SPOR
19 Kasım 2022 - 13:22
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