SPOR
19 Kasım 2022 - 13:22

Kanaryaya devre arası takviyesi! Jesus'un öğrencisi mi geliyor?

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun bu seneki en güçlü adaylarından olan Fenerbahçe'de bu istikrarın mimarı olarak gösterilen Jorge Jesus ligi hedefledikleri noktada kapatabilmek için Dünya Kupası arasını Ocak transfer dönemi planını yapmak için bir fırsat olarak görüyor Peki Jesus'un istediği isim kim?

SPOR
19 Kasım 2022 - 13:22
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Kanaryaya devre arası takviyesi! Jesus'un öğrencisi mi geliyor?


Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun bu seneki en güçlü adaylarından olan Fenerbahçe'de bu istikrarın mimarı olarak gösterilen Jorge Jesus ligi hedefledikleri noktada kapatabilmek için Dünya Kupası arasını Ocak transfer dönemi planını yapmak için bir fırsat olarak görüyor.

Bek mevkisinde bir alternatif yaratmak isteyen isen Jesus'un gözünü Benfica'dan öğrencisi Andre Almeida'ya çevirdiği iddia edildi. Ferdi'den ofansif yönde de faydalanmak istemesinin yanı sıra Avrupa arenasında da alternatif ihtiyacı olduğunu düşünen Jesus'un bu tercihinde Almeida'nın Avrupa maçlarında da oldukça tecrübeli bir oyuncu olmasının yattığı söyleniyor.



jesusun öğrencisi

Tecrübesi ile fark yaratabilir

3 kulvarda da başarı hedefleyen Jesus sezon başından bu yana rotasyon konusunun bu hedefleri için oldukça kritik olduğunu pek çok defa dile getirmişti. Benfica için de oldukça önemli bir oyuncu olan Almeida ilk nabız yoklamalarda hocası ile yeniden çalışma ve farklı bir ligi tecrübe etmenin güzel olabileceğini söyleyerek bu transfere yeşil ışık yaksa da gerek yabancı kontenjan sınırı gerekse Benfica'nın Almeida'yı bırakmaya sıcak bakmamasının transfer önünde bir engel olduğunu söyleyebiliriz.

Portekiz Milli Takımı tecrübesi bulunan ve 2011 yılından bu yana Benfica forması giyen 32 yaşındaki sağ bek pozisyonu dışında sol bek ve ön libero olarakta görev alabiliyor. 

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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