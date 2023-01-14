MAGAZİN
14 Ocak 2023 - 18:15

Kankaların arası bozuldu! Seren Serengil kapı dışarı edildi: Annesi ağzına geleni saydı! Ortalık çok karışacak

Dostluk sona erdi ve Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'nun düşmanı oldu. Mobing uygulandığını belirterek Söylemezsem Olmaz programından ayrılan Serengil'in annesi, kızının eski arkadaşına da saldırdı. Daha önce kızı tarafından aldatıldığını söyleyen Nevin Teoman ağzına geleni saydı. İşte ortalığı çok karıştıracak açıklamalar..

MAGAZİN
14 Ocak 2023 - 18:15
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kankaların arası bozuldu! Seren Serengil kapı dışarı edildi: Annesi ağzına geleni saydı! Ortalık çok karışacak
TAKİP ETTAKİP ET


Söylemezsem Olmaz adlı magazin içerikli programın yorumcularından Seren Serengil, Instagram hesabı üzerinden yayınladığı bir paylaşımda kendisine mobing uygulandığını ve bu nedenden dolayı da program sunuculuğundan ayrılma kararı verdiğini, eski dostları Bircan Bali ile Arto'ya çok fazla kırıldığını eski arkadaşlarının bu konuda çok fazla suçlu olduğunu söyledi. 

Seren Serengil



Diğer taraftan Nevin Teoman, kızının geçtiğimiz aylarda kendisini aldattığını söyleyerek dava açarak programın diğer sunucuları Bircan Bali ve Alrto Dalga'ya sert çıkıştı.

Seren Serengil

NEVİN TEOMAN: İKİ YALAKA BİR ARADA

Programda kızının taciz edildiğini ve kendisine haksızlık edildiğini söyleyen Nevin Teoman, sosyal medya hesaplarından takipçilerine yanıt verirken Bircan Bali ve Arto Dalga'yı hedef gösterdi.

Nevin Teoman

Bir kullanıcının "Zamanın testi duruyor. Diz boyu hazımsızlık" yorumuna cevaben Nevin Teoman, "Rezillik umurunda mı canım. İki yalaka terbiyesizce davranıyor, kanal da buna izin veriyor. Sözleşme var nasılsa kızım bekliyor. Hemen durup oradan çıkması söylenmesine rağmen sabırla bekledi. Üç kez hastaneye kaldırıldı, böyle bir sıralama var mı? Yine yetmiyor fake hesaplarla saldırıyorlar. O kız onlara ne yaptı? Ne kadar nankör bir yaratık. Bu ülke nereye gidiyor?" diye konuştu.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ