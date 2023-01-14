Kankaların arası bozuldu! Seren Serengil kapı dışarı edildi: Annesi ağzına geleni saydı! Ortalık çok karışacak













NEVİN TEOMAN: İKİ YALAKA BİR ARADA

Söylemezsem Olmaz adlı magazin içerikli programın yorumcularından Seren Serengil, Instagram hesabı üzerinden yayınladığı bir paylaşımda kendisine mobing uygulandığını ve bu nedenden dolayı da program sunuculuğundan ayrılma kararı verdiğini, eski dostları Bircan Bali ile Arto'ya çok fazla kırıldığını eski arkadaşlarının bu konuda çok fazla suçlu olduğunu söyledi.Diğer taraftan Nevin Teoman, kızının geçtiğimiz aylarda kendisini aldattığını söyleyerek dava açarak programın diğer sunucuları Bircan Bali ve Alrto Dalga'ya sert çıkıştı.Programda kızının taciz edildiğini ve kendisine haksızlık edildiğini söyleyen Nevin Teoman, sosyal medya hesaplarından takipçilerine yanıt verirken Bircan Bali ve Arto Dalga'yı hedef gösterdi.Bir kullanıcının "Zamanın testi duruyor. Diz boyu hazımsızlık" yorumuna cevaben Nevin Teoman, "Rezillik umurunda mı canım. İki yalaka terbiyesizce davranıyor, kanal da buna izin veriyor. Sözleşme var nasılsa kızım bekliyor. Hemen durup oradan çıkması söylenmesine rağmen sabırla bekledi. Üç kez hastaneye kaldırıldı, böyle bir sıralama var mı? Yine yetmiyor fake hesaplarla saldırıyorlar. O kız onlara ne yaptı? Ne kadar nankör bir yaratık. Bu ülke nereye gidiyor?" diye konuştu.