GÜNDEM
12 Mart 2023 - 14:43

Kanser hastası Denizli Valisi Atik, canı pahasına da olsa deprem bölgesini bırakmıyor!

Devlet görevlileri depremzede vatandaşların yaralarını sarabilmek adına canları pahasına mücadele ediyor. Hatay deprem bölgesine AFAD koordinatörlüğüne atanan Denizli Valisi olarak görev yapan Ali Fuat Atik, kolon kanseri olmasına rağmen bölgeden ayrılmayacağını söylüyor.

GÜNDEM
12 Mart 2023 - 14:43
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kanser hastası Denizli Valisi Atik, canı pahasına da olsa deprem bölgesini bırakmıyor!


Deprem öncesi kanserle mücadelesi başlayan Vali Ali Fuat Atik, hastalığını sakladı. Hatay'a atanan koordinatör Vali Atik, görevinden ayrılmadı ve boynunda kemoterapi şişesiyle göreve başladı. Tedaviye ağırlıklı olarak konteynerde devam eden Vali Atik, deprem bölgesinden defalarca gönderilmek istendi ama görevini bırakmayacağını belirterek 'Gitmem' dedi.

Denizli Valisi olarak görev yapan Ali Fuat Atik, bir süre önce kolon kanseri olduğunu öğrendi. 3 ay önce konuşan teşhisin ardından Vali Atik, kemoterapi tedavisine başladı. Tedavinin iyi gittiğini söyleyen Vali Atik, deprem felaketi yaşanınca Hatay deprem bölgesine AFAD koordinatörü olarak atandı. Başlangıçta kanser olduğunu sakladı, ancak ortaya çıkınca bölgeden ayrılması istendi. Ancak Vali Atik, "Ben gitmiyorum" dedi ve duruma karşı çıktı.



Gazeteci Fulya Öztürk, geçen hafta haber için Vali Ali Fuat Atik'le bir araya geldi. Görüşme sırasında Öztürk'ün gözüne şişe takıldı. Öztürk, bu şişenin ne işe yaradığını sorunca Vali Atik'in aslında kanser hastası olduğunu ve bu şişenin sayesinde de kemoterapi ilaçlarını alabildiğini öğrendi. Bu durum karşısında Vali Atik'e ile özel bir röportaj gerçekleştirmek Fulya Öztürk, valinin Hatay'a gösterdiği özveriyi gözler önüne serdi.

Kanser hastası Denizli Valisi Atik, canı pahasına da olsa deprem bölgesini bırakmıyor

"HASTA OLMANIZA RAĞMEN NEDEN GİTMEDİNİZ?"

Vali Ali Fuat Atik, Adana'da bir konteynırda veya hastanede tedavisini gerçekleştirdiğini söyledi. Fulya Öztürk'ün kendisine yöneltiği "Hasta olduğunuza halde neden gitmiyorsunuz?" şeklindeki sorusunu yanıtlayan Vali Atik, “Buraya geldik. Buradaki insanların acılarını haber verdiniz. Burada olmalıyız. Çalışmak zorundayız. Burayı terk edemeyiz. Yardıma ihtiyacı olanlara bilgimizle yardım etmek zorundaydık. Ve işte buradayız." diye konuştu.

Hastalığı nedeniyle görevden alınması istenen Vali Atik, "İçişleri Bakanımız bile bizzat git dedi. Devletimiz bizi bu günlere yetiştirdi. Vatandaşlarımıza hizmet için varız. Devlet adamı olabilmek öyle bir duygu." dedi.

3 yıl Denizli Valiliği yapan Atik, tüm ısrarlarına rağmen Hatay'dan ayrılmak istemediğini söyledi. Tedavisinin iyi geçtiğini belirten Ali Fuat Atik, “Burada olmak ve çalışıyor olmak çok güzel. Burada kendimizi unuttuk, tamamen hemşehrilerimize odaklandık” diyen Vali Atik, görevine sonuna kadar devam edeceğini ifade etti.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ