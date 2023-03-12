Kanser hastası Denizli Valisi Atik, canı pahasına da olsa deprem bölgesini bırakmıyor!

Deprem öncesi kanserle mücadelesi başlayan Vali Ali Fuat Atik, hastalığını sakladı. Hatay'a atanan koordinatör Vali Atik, görevinden ayrılmadı ve boynunda kemoterapi şişesiyle göreve başladı. Tedaviye ağırlıklı olarak konteynerde devam eden Vali Atik, deprem bölgesinden defalarca gönderilmek istendi ama görevini bırakmayacağını belirterek 'Gitmem' dedi. Denizli Valisi olarak görev yapan Ali Fuat Atik, bir süre önce kolon kanseri olduğunu öğrendi. 3 ay önce konuşan teşhisin ardından Vali Atik, kemoterapi tedavisine başladı. Tedavinin iyi gittiğini söyleyen Vali Atik, deprem felaketi yaşanınca Hatay deprem bölgesine AFAD koordinatörü olarak atandı. Başlangıçta kanser olduğunu sakladı, ancak ortaya çıkınca bölgeden ayrılması istendi. Ancak Vali Atik, "Ben gitmiyorum" dedi ve duruma karşı çıktı.
Gazeteci Fulya Öztürk, geçen hafta haber için Vali Ali Fuat Atik'le bir araya geldi. Görüşme sırasında Öztürk'ün gözüne şişe takıldı. Öztürk, bu şişenin ne işe yaradığını sorunca Vali Atik'in aslında kanser hastası olduğunu ve bu şişenin sayesinde de kemoterapi ilaçlarını alabildiğini öğrendi. Bu durum karşısında Vali Atik'e ile özel bir röportaj gerçekleştirmek Fulya Öztürk, valinin Hatay'a gösterdiği özveriyi gözler önüne serdi.