Kanser tedavisi gören Armağan Çağlayan'ı çıldırtan yorum! O ifadeleri kabul etmedi..







"O İFADELERİ KABUL ETMEDİ"







Başarılı TV yapımcısı Armağan Çağlayan, geçtiğimiz gün hayranlarını oldukça üzen bir paylaşım yaptı. Akciğer kanserine yakalandığını duyuran Çağlayan'a haberi duyurduğu günden beri sosyal medya hesaplarından gelen yüzlerce destek mesajıyla gündeme yerleşti. Kanser hastası olduğunu açıklayan Çağlayan, Twitter hesabından gönderilen destek mesajlarına teşekkürlerini iletirken bazı takipçilerden gelen çirkin yorumlara da sinirlenerek sert tepki gösterdi.Ünlü yapımcı, sosyal medya kullanıcılarının "Komedyen, mizahçı, alaycı, Kemalist, esprili, yalancı Armağan Çağlayan hastalandı. Biz Allah'tan geldik. Tekrar Allah'a döneceğim" şeklinde yazılan bazı yorumlar gördü. Armağan Çağlayan takipçisinin kendisi için yazdığı bu yoruma daha fazla dayanamadı ve Ben döneceğim ama sizin gibi insanların döneceğini çok sanmıyorum! Islah olun umarım! Ya da olmayın! Olamayın" sözlerini kullanarak tepkisini gösterdi.