MAGAZİN
24 Kasım 2022 - 11:55

Kanser tedavisi gören Armağan Çağlayan'ı çıldırtan yorum! O ifadeleri kabul etmedi..

Ünlü televizyoncu ve YouTuber Armağan Çağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarda akciğerinde kanserli bir kitle olduğunun tespit edildiğini duyurarak tedaviye başlayacağını açıkladı. Çağlayan'ın paylaşımı sosyal medyada gündem olurken, ünlü arkadaşlarından ve hayranlarından çok sayıda destek mesajı yağdı. Çağlayan, Twitter'da kendisi hakkında çirkin dil kullanan biri için bu yorumu kabul edemedi!

MAGAZİN
24 Kasım 2022 - 11:55
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Kanser tedavisi gören Armağan Çağlayan'ı çıldırtan yorum! O ifadeleri kabul etmedi..


Başarılı TV yapımcısı Armağan Çağlayan, geçtiğimiz gün hayranlarını oldukça üzen bir paylaşım yaptı. Akciğer kanserine yakalandığını duyuran Çağlayan'a haberi duyurduğu günden beri sosyal medya hesaplarından gelen yüzlerce destek mesajıyla gündeme yerleşti. Kanser hastası olduğunu açıklayan Çağlayan, Twitter hesabından gönderilen destek mesajlarına teşekkürlerini iletirken bazı takipçilerden gelen çirkin yorumlara da sinirlenerek sert tepki gösterdi.

Armağan Çağlayan'ı çıldırtan yorum

"O İFADELERİ KABUL ETMEDİ"



Ünlü yapımcı, sosyal medya kullanıcılarının "Komedyen, mizahçı, alaycı, Kemalist, esprili, yalancı Armağan Çağlayan hastalandı. Biz Allah'tan geldik. Tekrar Allah'a döneceğim" şeklinde yazılan bazı yorumlar gördü. Armağan Çağlayan takipçisinin kendisi için yazdığı bu yoruma daha fazla dayanamadı ve Ben döneceğim ama sizin gibi insanların döneceğini çok sanmıyorum! Islah olun umarım! Ya da olmayın! Olamayın" sözlerini kullanarak tepkisini gösterdi.

Armağan Çağlayan'ı çıldırtan yorum

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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