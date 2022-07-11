GÜNDEM
11 Temmuz 2022 - 17:36

Kanser tedavisi gören sosyal medya fenomeni Cemre Uçaryılmaz'ın hayatını kaybettiği haberi tüm sevenlerini yıktı

Sosyal medya fenomeni olarak tanınan 27 yaşındaki Cemre Uçaryılmaz Metin uzun zamandır kanser tedavisi görüyordu. Sevilen fenomenin acı haberi geldi. Cemre Uçaryılmaz hayatını kaybetti. Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
11 Temmuz 2022 - 17:36
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Kanser tedavisi gören sosyal medya fenomeni Cemre Uçaryılmaz'ın hayatını kaybettiği haberi tüm sevenlerini yıktı


Kanser hastalığı ile mücadele eden ve zorlu tedavi sürecini gerisinde bırakan Cemre Uçaryılmaz hastalığa tekrar yakalanmış ve bir tedavi sürecine daha başlamıştı. Hem sosyal medya fenomeni olan hem de eğitimi konusunda oldukça başarılı olan Cemre Uçaryılmaz Metin kanser hastalığına yenik düştü. Cemre Uçaryılmaz Metin'in hastalığı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Cemre Uçaryılmaz Metin

Cemre Uçaryılmaz Boğaziçi Üniversitesi Moleküler ve Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu başarılı bir öğrenciydi. Eğitimde gösterdiği başarılar nedeniyle ABD'de doktoraya kabul edilmişti. Cemre Uçaryılmaz, üniversite eğitimine devam ettiği sırada kemik kanseri olduğunu öğrendi. Tedavisine başlayan Cemre Uçaryılmaz tam 7 ameliyat, 5 kemoterapi ve 37 radyoterapi aldı ve hastalığı yenerek eğitimine devam etti. 



Cemre Uçaryılmaz Metin Hayatını Kaybetti

Kanser hastalığı üçüncü kez tekrarladı

Zorlu tedavi sürecine rağmen okulunu derece ile tamamlamayı da başardı. Bu süreçte Koç Üniversitesi yüksek lisansa başlayan Cemre'nin kanser hastalığı üçüncü kez tekrarladı. Son tekrarına geçtiğimiz Şubat ayında yakalanan Cemre, bu sefer kanseri yenemedi. 2021 senesinde ise Umut Metin ile hayatlarını birleştirmişlerdi. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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