Kanser hastalığı ile mücadele eden ve zorlu tedavi sürecini gerisinde bırakan Cemre Uçaryılmaz hastalığa tekrar yakalanmış ve bir tedavi sürecine daha başlamıştı. Hem sosyal medya fenomeni olan hem de eğitimi konusunda oldukça başarılı olan Cemre Uçaryılmaz Metin kanser hastalığına yenik düştü. Cemre Uçaryılmaz Metin'in hastalığı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
GÜNDEM
11 Temmuz 2022 - 17:36
Kanser tedavisi gören sosyal medya fenomeni Cemre Uçaryılmaz'ın hayatını kaybettiği haberi tüm sevenlerini yıktı
Sosyal medya fenomeni olarak tanınan 27 yaşındaki Cemre Uçaryılmaz Metin uzun zamandır kanser tedavisi görüyordu. Sevilen fenomenin acı haberi geldi. Cemre Uçaryılmaz hayatını kaybetti. Tüm detaylar haberimizde.
GÜNDEM
11 Temmuz 2022 - 17:36