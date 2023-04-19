SAĞLIK
19 Nisan 2023 - 21:15

Kansere Karşı Savaşıyor, Binbir Derde Deva…

İçerdiği yüksek selenyum, insan vücudu için bin bir şifa! İşte faydaları saymakla bitmeyen sarımsağın mucizevi faydaları…

SAĞLIK
19 Nisan 2023 - 21:15
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Kansere Karşı Savaşıyor, Binbir Derde Deva…


Her derde deva olan sarımsak pek çok hastalığa karşı savaşıyor. Kan şekerini düzenleyen sarımsak, enfeksiyon durumlarında da başvurulan yöntemlerden biri.

Binbir Derde Deva Sarımsağın Faydaları

Güçlü bir antioksidan deposudur.



Antibakteriyal ve antiviral özelliğiyle kış aylarında hastalıklara karşı savunma duvarı örmektedir.

Kan şekerini düşürmektedir. 

Sarımsak

Antikanser ajanı olan sarımsak, tümör oluşumunu başlatabilecek olan karsinojenlere karşı immün sistemin kuvvetlendirmektedir.

Enfeksiyon ve mantara karşı güçlü bir silah olan sarımsak, candida, aspergillus ve cryptococci gibi mikroorganizmalara karşı etkilidir.

Kalp krizi riskini düşürmektedir.

Sarımsak Yağı Neye İyi Gelir?

Sarımsak yağı

Antibiyotik deposu olan sarımsak yağı açık yaralara uygulandığında yarayı hızlıca iyileştirir.

Saç, sakal ve kaşların güçlenmesini ve artmasını sağlar.

Kas ağrılarına karşı etkilidir. 

EDİTÖR
Gülçin Ceylan
Gülçin Ceylan
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