Kansere Karşı Savaşıyor, Binbir Derde Deva…







Binbir Derde Deva Sarımsağın Faydaları

Güçlü bir antioksidan deposudur.







Antikanser ajanı olan sarımsak, tümör oluşumunu başlatabilecek olan karsinojenlere karşı immün sistemin kuvvetlendirmektedir. Enfeksiyon ve mantara karşı güçlü bir silah olan sarımsak, candida, aspergillus ve cryptococci gibi mikroorganizmalara karşı etkilidir. Kalp krizi riskini düşürmektedir. Sarımsak Yağı Neye İyi Gelir?







Her derde deva olan sarımsak pek çok hastalığa karşı savaşıyor. Kan şekerini düzenleyen sarımsak, enfeksiyon durumlarında da başvurulan yöntemlerden biri.Antibiyotik deposu olan sarımsak yağı açık yaralara uygulandığında yarayı hızlıca iyileştirir.Saç, sakal ve kaşların güçlenmesini ve artmasını sağlar. Kas ağrılarına karşı etkilidir.