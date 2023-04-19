Kansere Karşı Savaşıyor, Binbir Derde Deva…

Her derde deva olan sarımsak pek çok hastalığa karşı savaşıyor. Kan şekerini düzenleyen sarımsak, enfeksiyon durumlarında da başvurulan yöntemlerden biri.
Binbir Derde Deva Sarımsağın Faydaları
Güçlü bir antioksidan deposudur.
Antibakteriyal ve antiviral özelliğiyle kış aylarında hastalıklara karşı savunma duvarı örmektedir. Kan şekerini düşürmektedir.
Antikanser ajanı olan sarımsak, tümör oluşumunu başlatabilecek olan karsinojenlere karşı immün sistemin kuvvetlendirmektedir. Enfeksiyon ve mantara karşı güçlü bir silah olan sarımsak, candida, aspergillus ve cryptococci gibi mikroorganizmalara karşı etkilidir. Kalp krizi riskini düşürmektedir. Sarımsak Yağı Neye İyi Gelir?
Saç, sakal ve kaşların güçlenmesini ve artmasını sağlar. Kas ağrılarına karşı etkilidir.