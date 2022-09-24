MAGAZİN
24 Eylül 2022 - 18:53

Kanserle mücadele eden Hakan Özoğuz'dan teşekkür mesajı!

Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz'un ikiz kardeşi ve grubun gitaristi Hakan Özoğuz'un 'lenfoma tedavisi gördüğü' haberi basına yansımıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 45 yaşındaki ünlü müzisyen son durumunu sevenleriyle paylaştı. Kendisine iyileşmesi için mesaj atanlara teşekkür eden Hakan Özoğuz, son durumu hakkında bilgi de verdi.

MAGAZİN
24 Eylül 2022 - 18:53
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Kanserle mücadele eden Hakan Özoğuz'dan teşekkür mesajı!


Hakan Özoğuz, 11 Ağustos tarihinde Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "Daha önce paylaştığım hastalığımın tedavisi nedeniyle yaklaşan bazı konserlere katılamayabilirim" demişti.

Hakan Özoğuz



 Lenfoma (lenf kanseri) tedavisi gördüğpü öğrenilen Hakan Özoğuz, grubun 9 Eylül'de düzenlenen Harbiye Açıkhava’daki son konserinde sahne almıştı. Çok kilo verdiği anlaşılan ünlü müzisyenin son durumu merak ediliyordu.

Hakan Özoğuz

"Yıllardır sessizce ileledi"

 Lenfoma olduğu ortaya çıktıktan sonra sağlığı merak edilen ünlü gitarist, sosyal medyadan yeni bir açıklama yaptı. 'Öncelikle bana şifadileyen herkese teşekkür ederim.' diyen Hakan Özoğuz, yıllardır sessizvce ilerleyen hastalığının tedavi aşamasına gelfdiklerini durumunun şuan iyiye gittiğini söyledi. Aralarda konserlere çıkmayı planladığını söyleyen ünlü müzisyen tedavini işe yaradığını ifade etti.

Hakan Özoğuz

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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