Kanserle mücadele eden Hakan Özoğuz'dan teşekkür mesajı!













"Yıllardır sessizce ileledi"

Hakan Özoğuz, 11 Ağustos tarihinde Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "Daha önce paylaştığım hastalığımın tedavisi nedeniyle yaklaşan bazı konserlere katılamayabilirim" demişti.Lenfoma (lenf kanseri) tedavisi gördüğpü öğrenilen Hakan Özoğuz, grubun 9 Eylül'de düzenlenen Harbiye Açıkhava’daki son konserinde sahne almıştı. Çok kilo verdiği anlaşılan ünlü müzisyenin son durumu merak ediliyordu.Lenfoma olduğu ortaya çıktıktan sonra sağlığı merak edilen ünlü gitarist, sosyal medyadan yeni bir açıklama yaptı. 'Öncelikle bana şifadileyen herkese teşekkür ederim.' diyen Hakan Özoğuz, yıllardır sessizvce ilerleyen hastalığının tedavi aşamasına gelfdiklerini durumunun şuan iyiye gittiğini söyledi. Aralarda konserlere çıkmayı planladığını söyleyen ünlü müzisyen tedavini işe yaradığını ifade etti.