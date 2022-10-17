Kanye West'in eski kayınvalidesi hakkında ifşası Kardashian ailesinde fırtınalar estirecek!

Skandal sözleri ve hareketleri ile tüm dikkatleri üzerine çeken Kanye West, Drake'i tüm zamanların en büyük rapçisi olarak övdü. Bu açıklamasının ardından Drake ile eski kayınvalidesi Kris Jenner arasında bir ilişki olduğunu söyleyen West, eski aşi Kim Kardashian'ın annesinin Drake ile yakın ilişkisi hakkında daha önce ortaya attığı bir iddiayı yeniden tekrarlamış oldu.
45 yaşındaki rapçi Kanye West, Drink Champs podcast'ine üçüncü kez katıldıktan sonra peş peşe bombalar patlattı. Sunucu N.O.R.E. DJ, EFN'ye Drake'in en iyi rapçilerin başında geldiğini söyleyen West, eski karısı Kim Kardashian'ın annesi Kris Jenner'ın "God's Plan" rapçisi ile olan yakın ilişkisini ifşaladı. Drake'i bu konuda övgülere boğan Kanye West, daha sonra Jenner'ın 8 senelik erkek arkadaşı Corey Gamble'ın da ne demek istediğini anladığını dile getirdi.