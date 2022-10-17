Kanye West'in eski kayınvalidesi hakkında ifşası Kardashian ailesinde fırtınalar estirecek!













DRAKE İLE KRİS JANNER'İN 10 YILLIK SPEKÜLASYONLARI DEVAM EDİYOR

AYRILIK SONRASI SÜREKLİ HEDEF ALIYOR

Skandal sözleri ve hareketleri ile tüm dikkatleri üzerine çeken Kanye West, Drake'i tüm zamanların en büyük rapçisi olarak övdü. Bu açıklamasının ardından Drake ile eski kayınvalidesi Kris Jenner arasında bir ilişki olduğunu söyleyen West, eski aşi Kim Kardashian'ın annesinin Drake ile yakın ilişkisi hakkında daha önce ortaya attığı bir iddiayı yeniden tekrarlamış oldu.45 yaşındaki rapçi Kanye West, Drink Champs podcast'ine üçüncü kez katıldıktan sonra peş peşe bombalar patlattı. Sunucu N.O.R.E. DJ, EFN'ye Drake'in en iyi rapçilerin başında geldiğini söyleyen West, eski karısı Kim Kardashian'ın annesi Kris Jenner'ın "God's Plan" rapçisi ile olan yakın ilişkisini ifşaladı. Drake'i bu konuda övgülere boğan Kanye West, daha sonra Jenner'ın 8 senelik erkek arkadaşı Corey Gamble'ın da ne demek istediğini anladığını dile getirdi.Drake, yıllar boyu Kardashian-Jenner ailesi ile yakın bir ilişki sürdürdü. Rapçi'nin Jenner ile ilişkisi hakkındaki spekülasyonlar 2013'te ortaya çıkmıştı. Jenner, Drake'in albüm çıkış partisine katıldı ve birlikte çektikleri bir fotoğraf aşk dedikodularını alevlendirdi. Partiden önce Drake, Kylie Jenner'ın Sweet 16 partisine katıldı ve orada tüm ailenin bir arkadaşı olduğunu söyledi konuyu da kapattı.Kim Kardashian ve Kanye'nin geçen yıl evliliklerini bitirmesinin ardından Kim Jenner ailesini defalarca hedef alan ünlü rapçi, geçtiğimiz günlerde ailesine verdiği "stres" için özür dilemişti. Şimdilerde yeni bir iddia ortaya atan West'in bu iddialarının Kardashian ailesinde fırtınalar estireceği söylenmeye başladı.