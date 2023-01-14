MAGAZİN
14 Ocak 2023 - 15:43

Kanye West, Kim Kardashian ile ayrılır ayrılmaz ikizi gibi benzeyen sevgilisiyle evlendi!

2 ay önce Kim Kardashian ile evliliğini resmen bitiren 45 yaşındaki şarkıcı Kanye West'in, eski eşine ikizi gibi benzeyen yeni sevgiliyle evlendiği iddia edildi. Bianca Sensori ile gizlice nikah masasına oturduğu söylenen West hakkındaki bu iddia magazin gündeminin en çok konuşulan konusu oldu.

MAGAZİN
14 Ocak 2023 - 15:43
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Kanye West, Kim Kardashian ile ayrılır ayrılmaz ikizi gibi benzeyen sevgilisiyle evlendi!


Ünlü rapçi Kanye West, dünyaca ünlü yıldız Kim Kardashian ile evlilydi. Çift, aralarında oluşan anlaşmazlıklar nedeniyle yaklaşık 2 ay kadar önce boşanmıştı.

Kanye West, Kim Kardashian ile ayrılır ayrılmaz ikizi gibi benzeyen sevgilisiyle evlendi



 Kardashian ile resmi olarak boşanan Kanye West'in bir süredir çıktığı tasarımcı Bianca Censori ile evlendiği iddia edildi. Çift konu hakkında bir açıklama yapmazken kendilerine yakın bir kaynak evliliğin doğru olduğunu söyledi.

Kanye West, Kim Kardashian ile ayrılır ayrılmaz ikizi gibi benzeyen sevgilisiyle evlendi

EŞİNDEN BOŞANIR BOŞANMAZ YÜZÜK TAKTI

 Kanye West'in, Kim Kardashian ile iki ay önce resmen sona eren evliliği sonrası yeni kız arkadaşıyla birlikte yüzük taktığı iddia edildi. Biance, 2020'den beri Yeezy marka tasarımcısı olarak çalışmaktadır. Çift geçen Pazartesi günü Beverly Hills'teki bir mekanda da başbaşa yemek yerken görüntü vermişlerdi.

Kanye West, Kim Kardashian ile ayrılır ayrılmaz ikizi gibi benzeyen sevgilisiyle evlendi

Bu arada Bianca Sensari ile Kim Kardashian arasındaki benzerlikler de dikkat çekti. 

Kanye West, Kim Kardashian ile ayrılır ayrılmaz ikizi gibi benzeyen sevgilisiyle evlendi

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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