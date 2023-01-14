Kanye West, Kim Kardashian ile ayrılır ayrılmaz ikizi gibi benzeyen sevgilisiyle evlendi!













EŞİNDEN BOŞANIR BOŞANMAZ YÜZÜK TAKTI

Ünlü rapçi Kanye West, dünyaca ünlü yıldız Kim Kardashian ile evlilydi. Çift, aralarında oluşan anlaşmazlıklar nedeniyle yaklaşık 2 ay kadar önce boşanmıştı.Kardashian ile resmi olarak boşanan Kanye West'in bir süredir çıktığı tasarımcı Bianca Censori ile evlendiği iddia edildi. Çift konu hakkında bir açıklama yapmazken kendilerine yakın bir kaynak evliliğin doğru olduğunu söyledi.Kanye West'in, Kim Kardashian ile iki ay önce resmen sona eren evliliği sonrası yeni kız arkadaşıyla birlikte yüzük taktığı iddia edildi. Biance, 2020'den beri Yeezy marka tasarımcısı olarak çalışmaktadır. Çift geçen Pazartesi günü Beverly Hills'teki bir mekanda da başbaşa yemek yerken görüntü vermişlerdi.Bu arada Bianca Sensari ile Kim Kardashian arasındaki benzerlikler de dikkat çekti.