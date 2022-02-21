Kapadokya turu yolunda ölen acılı eşin feryadı: Eşimi tutamadım, elimden kaydı!

Geçtiğimiz gün Kapadokya turu için yola çıkan otobüste bulunan Özkan ailesinden Yasemin Özkan, kazada hayatını kaybetmişti. İzmir'in menemen ilçesinde oturan Yasemin Özkan'dan ise geriye yolculuğa başlamadan önce eşi ve arkadaşları ile birlikte otobüsün içinde çektirdiği fotoğraflar kaldı.
Tur otobüsünün Konya'da kaza yaparak devrilmesi sonrası hayatını kaybeden 6 kişi arasında yer alan eşini dün son yolculuğuna uğurlayan 39 yaşındaki Eyüp Erman Özkan, 17 yıllık hayat arkadaşı Yasemin Özkan ile yıllardır görmek için sabırsızlandıkları Kapadokya turu sırasında kabusa dönen yolculuğun etkilerinden kurtulmaya çalışıyor.
Kaza günü yaşadığı kabusu anlatan Eyüp Erman Özkan, kaza sırasında kendisinin cam kenarında olduğunu ve eşi Yasemin'in de koridor tarafında oturduğunu, savrulma esnasında ise eşini tutamadığı elinden kayıp gittiğini söyledi. Gözyaşlarını tutamayan Eyüp Erman Özkan, eşinin otobüsün merdiven boşluğuna düştüğünü ve buzdolabının da Yasemin'in üzerine düştüğünü aktarırken camların kırılması ve otobüsün de sürüklenmesiyle eşinin kafasında yaralanmalar olduğunu ve olay yerinde de hayatını kaybettiğini ifade etti.
14 yaşındaki oğulları Çınar ile hayatta yalnız kaldıklarını dile getiren acılı eş Eyüp Erman Özkan, kazadan hem otobüs hem de tur şirketinin sorumlu olduğunu ve hepsinden ayrı ayrı şikayetçi olduğunu söyledi. Şoförün uykusuz olduğunu iddia eden Özkan, hem uykusuzluk hem yorgunluk hem de hız bir araya gelince böyle katliamların ortaya çıktığını söyledi.
Tur otobüsünün Konya'da kaza yaparak devrilmesi sonrası hayatını kaybeden 6 kişi arasında yer alan eşini dün son yolculuğuna uğurlayan 39 yaşındaki Eyüp Erman Özkan, 17 yıllık hayat arkadaşı Yasemin Özkan ile yıllardır görmek için sabırsızlandıkları Kapadokya turu sırasında kabusa dönen yolculuğun etkilerinden kurtulmaya çalışıyor.
Kaza günü yaşadığı kabusu anlatan Eyüp Erman Özkan, kaza sırasında kendisinin cam kenarında olduğunu ve eşi Yasemin'in de koridor tarafında oturduğunu, savrulma esnasında ise eşini tutamadığı elinden kayıp gittiğini söyledi. Gözyaşlarını tutamayan Eyüp Erman Özkan, eşinin otobüsün merdiven boşluğuna düştüğünü ve buzdolabının da Yasemin'in üzerine düştüğünü aktarırken camların kırılması ve otobüsün de sürüklenmesiyle eşinin kafasında yaralanmalar olduğunu ve olay yerinde de hayatını kaybettiğini ifade etti.
14 yaşındaki oğulları Çınar ile hayatta yalnız kaldıklarını dile getiren acılı eş Eyüp Erman Özkan, kazadan hem otobüs hem de tur şirketinin sorumlu olduğunu ve hepsinden ayrı ayrı şikayetçi olduğunu söyledi. Şoförün uykusuz olduğunu iddia eden Özkan, hem uykusuzluk hem yorgunluk hem de hız bir araya gelince böyle katliamların ortaya çıktığını söyledi.