Kapalıçarşı'da büyük operasyon! Değeri 1 milyon dolar olan 61,38 karat ham elmas ele geçirildi..







4 SURİYE UYRUKLU ŞAHIS TESPİT EDİLDİ







POLİSLER MÜŞTERİ KILIĞINA GİREREK İZLEDİ

1 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE 2 PARÇA HAM ELMAS ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul'un en çok ziyaret edilen ve kalabalık yerlerinden biri olan tarihi Kapalıçarşı'da yasadışı elmas kaçakçılığı yapıldığına dair ihbarlar üzerine istihbarat ekipleri harekete geçti. İstanbul polisinin mali suçlarla mücadele birimi ekibi, iki yabancının tarihi Kapalıçarşı'da kaçak elmas satma eyleminde bulunduğu haberini aldı.12 Nisan'da elde ettikleri bilgiler üzerine geniş çaplı soruşturma başlatan ve Kapalıçarşı'da takibe başlayan polis, işlenmemiş ham elmas sattığından şüphelenilen ilk başta Suriyeli uyruklu oldukları belirlenen ve adları M.M.D. ile M.F.M. olduğu öğrenilen şahıslarla beraber söz konusu kaçak elması alma niyetinde olan işyeri sahibi M.A. ile A.A. isimli 4 kişinini tespitini gerçekleştirdi.Bölgeden sivil giyimli "müşteri" kılığına girerek pazar çevresinde önlem alan güvenlik ekipleri, şüpheli davranışlar sergileyen alıcı ve satıcı 4 kişinin peşine düştü. Bu zanlıların peşine düşen ekipler, zanlılara yönelik operasyona yönelik savcılık izni aldı ve her adımını takip etti. Mahkeme kararıyla operasyon için düğmeye basan Mali Şube ekipleri iş yerine baskın düzenledi.Elmas kaçakçılarının iş yerinde 61,38 karat ağırlığında 2 adet ham elmas ele geçirilirken Polis ekiplerinin elmas uzmanlarıyla birlikte yaptığı incelemenin ardından, ön inceleme raporuna göre ele geçirilen elmas parçalarının orijinal oldukları piyasadaki değerinin ise yaklaşık olarak 1 milyon dolar (20 milyon lira) civarında olduğu öğrenildi.Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince ele geçirilen elmasın iki parça halinde Suriye'ye kaçırıldığı ve daha sonra Afrika üzerinden kaçak yollardan Türkiye'ye getirildiği belirlendi. Ülkeye nasıl geldiği, hangi Afrika ülkesinden ithal edildiği araştırılan elmas operasyonuyla ilgili yapılan açıklamada ülke tarihinin en büyük elmas kaçakçılığı olduğu bilgisi verildi. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık soruşturmasının ardından 4 Suriyeli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.