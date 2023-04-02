Kapalıçarşı'da deprem restorasyonunun yüzde 95'i tamamlandı!













"YÜZDE 95'İ NEREDEYSE TAMAMLANDI"

“DEPREME DAYANIKLI OLDUĞU SÖYLENEMEZ"

İstanbul'un turizm merkezlerinden biri olan Kapalıçarşı, Fatih Belediyesinin destek verdiği ve İstanbul Valiliği ile birlikte Kapalıçarşı Kurulu koordinasyonunda devam eden restorasyon çalışmalarını tamamladı. 4.000'den fazla mağazanın yer aldığı binada altyapı, tesisat, zeminler ve ana duvarlarla ilgili işlerin çoğu hazırlandı. Koruma yetkilileri, 27.000 metrekarelik tavandaki ve bazı duvarlardaki 19. yüzyıl oymalarına dayanan oymaların yüzde 95'inin bittiğini söyledi. Olası İstanbul depremine karşı binada güçlendirme çalışması da yapıldı. Bu bağlamda, daha önceki restorasyon süreçlerinde orijinal duvar yapısını kaplayan çimentomsu malzemenin özellikle yapıdaki belirli çatlak noktalarında temizllenip solüsyonla doldurulduğu kaydedildi.Fatih Belediyesi'nin Bilim Kurulu Üyesi olan Yüksek Mimar İhsan Sarı, Kapalıçarşı'nın kemerleri ile duvarları arasındaki taşıyıcı rotillerin alüminyum ve çelik malzemeler kullanılarak yenilendiği, pastan arındırıldığı ve ihtiyaç duyulan yerlerde eklenerek onarıldığını bildirdi.Restorasyon programının ilk etabında yapının yapısal durumunun değerlendirildiğini anlatan Sarı, "Bu konuda bazı yerlerde ciddi sorunlar yaşandı. Teknik müdahaleler yapıldı. Anıta alüminyum kazıkların çakılması gibi ek detaylar eklendi. Bildiğiniz üzere Kapalıçarşı bugün 562. kuruluş yılını kutluyor. Zamanla ciddi sıkıntılar yaşadı. Depremler gördü. Kapalıçarşı 1894 depreminde büyük hasar gördü. Daha sonra 50 hanlı Kapalıçarşı'nın içi küçültülerek 18-20 haneli Kapalıçarşı'ya dönüştürüldü.Son olarak 1980'lerde Kapalıçarşı'nın içindeki yaklaşık 27.000 metrekarelik tavan alanı boyandı ve süslemelerle yapıldı. Bunların hepsi elbette mevcut belgelere göre değiştirildi. 19. yüzyıl fotoğraflarından yararlanılarak restore edilmiştir. Mersin’e bağlı Mut ilçesinden 17.000 metrekarelik altyapı, sokakların dokusu yeniden düzenlenerek taşla canlandırıldı. Bu arada tabi ki anıtın %95'i tamamlandı yani çok az yer kaldı. ”"Deprem bu günlerin en tanıdık konusu. PTT denilen alanın çevresindeki 3 sokakta da binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi için çalışmalar devam edecek" diyen Sarı, "Biz bu anıtları yüzde 100 oranla depreme dayanıklı hale getirdik'' diyemeyiz. Bunu yaparak birçok bina yapısını yok etmeniz gerekecek. Bu, entegrasyonun ek bir ayrıntı grubu gerektirdiği anlamına gelir." şeklinde konuştu."Tarih, İstanbul depremlerinin doğrudan İstanbul'un altında değil, İstanbul'un yaklaşık 20-30 kilometre güneyinde, Marmara Denizi'nde meydana geldiğini göstermiştir. Bu bizim için bir fırsat olabilir. Elimizdeki bilgilere göre buranın bir İstanbul depremi ile karşılaşabileceğini düşünüyoruz." diye konuşan İhsan Sarı, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Bu yönde müdahaleler yapıldı. Tabii ki buranın depreme %100 dayanıklı olduğunu söyleyemeyiz. O zamanlar anıta çok farklı bir destek yapmak ve yapıyı yıkmak zorunda kaldık. Bu mümkün olmadığı için minimum müdahale ile maksimum verim elde etmeye yönelik çalışmalar yapılmıştır. Depremin yönü söylenebilir. Bazı sütunların altını gördüm. Özellikle Cevahir Bedesten çevresindeki sokaklarda belli bir huzursuzluk vardı. Yerlerine takviye için müdahale edildi. Zemin sıvılaşmış ve yumuşaktı. Bu bölge elbette çok eski bir yerleşim bölgesi ve her zaman yerleşim alanı. Alt tarafı dolgulu olduğu için altını biraz daha sıkı yaptım. Yani eski terminoloji ile pekiştirildiği için müdahale etmiştir. Zaman içinde bazı dikmelerin koptuğu ortaya çıktı. Bunlar bina içinde statik rahatsızlıklara ve huzursuzluklara neden olduysa kopan bu gergilere de müdahale ettik. Kaybetmediğimizi düşündüğümüz noktalarla ilgili hiçbir şey yapmadık”