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18 Aralık 2022 - 21:48

Kapandı defterler; futbolun artık ona borcu kalmadı...

Futbol tarihinin en özel isimlerinden, belki de en özel ismi Lionel Messi, kariyerindeki tek eksik parçayı tamamladı. Artık o da adını Dünya Kupası kazananlar listesine yazdırdı.

SPOR
18 Aralık 2022 - 21:48
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Kapandı defterler; futbolun artık ona borcu kalmadı...
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Hayatımızın neredeyse son 20 senesinde onun ismini bir yerlerde duyduk. Kimimiz, onun yolculuğuna en başından beri tanıklık etti, kimisi gençliğinden, kimisi ise son dönemde. Ama herkes, o yolculuğun bir parçası oldu. Messi, kariyeri boyunca kırılmadık rekor, kazanılmadık kupa bırakmadı. Sadece bir istisnai vardı. Dünya Kupası koleksiyonundaki tek eksik parçaydı. İnsanların Messi'yi en çok eleştirdiği konu, Dünya Kupası kazanamamasıydı. 2014'te final kaybeden Messi, dört sene sonra şampiyon Fransa'ya son 16 turunda elenmişti. 2006 ve 2010 yıllarında ise yarı final dahi görememişti. İnsanların bir kısmı, tarihin en iyisi olduğu için Dünya Kupası kazanmasına ihtiyacı olmadığını söylerken diğer kısmı ise Dünya Kupası'nın önemli bir parametre olduğunu dile getiriyordu.

 



Messi, bütün tartışmaları ortadan kaldıracak, bütün hesapları bitirecek hamleyi yaptı. Messi, Dünya Kupası'nı kazandı. Ve artık herkesin ortak noktada buluşacağı bir şey var: Lionel Messi, tarihin en iyisi.

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
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