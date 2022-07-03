Kapatılan eski banka hesabı geri açılabilir mi? Kapatılan hesabı yeniden açtırma işlemleri

Bankalar, finansal ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek için kilit görev görmektedir. Bankalar bir nevi zorunlu bir ihtiyaç haline gelmiş de diyebilmekteyiz. Para transferi, yatırım, birikim, borç ödeme işlemleri ve nice işlemler bankalar sayesinde gerçekleştirilmektedir. Tüketici bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek istediği hesapları iptal edebilmektedir. Ancak ilerleyen süreçlerde yine aynı bankanın kartına ihtiyaç duyulabilmektedir. İçeriğimizde kapatılan banka hesabı geri açılabilir mi sorusunun cevabını detaylı bir şekilde aktaracağız. Kapatılan hesabı yeniden açtırmak Bir süredir kullanılan bir kartın daha sonra ihtiyaç duyulmaması halinde kapatılması gayet olağan bir durumdur. Bu durumda açtırılmak istenen kart için bankaya başvuru yapılmalıdır. Böylelikle banka şubesinden gerçekleştirilmek istenen işlemi gerçekleştirebilme imkanına sahipsiniz. Hesap açma işlemleri için telefon ve intenet bankacılığını da tercih edebilirsiniz. Böylelikle banka şubesine gitmek yerine dakikalar içerisinde gerekli işlemleri gerçekleştirme fırsatına sahip olmaktasınız. Eğer kapatılan bir banka hesabı geri açılmıyor ise bu noktada bankanın prosedürleri devreye girmektedir. Bazı bankalar kapatılmış bir banka hesabının yeniden açtırılmasına müsaade etmiyor olabilir. Bu durumda da yeni bir hesap açtırmak durumundasınız. Banka hesabı nasıl kapatılır? Banka hesabını kapatırken, kullanmadığınız hesabın kapattırıldığı konusunda şüphe barındırılmamalıdır. Bu noktada kapatılacak olan hesabın IBAN ve hesap numarasına erişmeniz önem taşımaktadır. Bankaya hesap kapatma işlemi için başvuruda bulunulduğunda, banka birçok avantaj sunmaktadır. Çünkü hiçbir banka müşteri potansiyelinin düşmesini istemez. Avantajlardan faydalanmak istemeyen kişilerin hesap kapatma işlemleri başlatılır. Hesap kapatma işlemi için kartın alındığı banka şubesi ile iletişime gidilmelidir. Konuya ilişkin şubede müşteri temsilcisiyle görüşme gerçekleştirilecektir. Hesabın kapatılmasına ilişkin bir yazı istenmeli ve böylelikle işlemler başlatılır. Eğer hesap üzerine otomatik ödeme talimatı bulunmuyor ise işlemler daha kolay bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Hesap kapatma işlemi için bankaya dilekçe gönderilebilmektedir. Böylelikle şubeye gitmeden kolaylıkla hesap kapatılabilmektedir. Bu durumda hesabınız üzerine hiçbir borç olmaması önem taşımaktadır. Kullanılmayan bir hesabın kapatılması, kredi notunuzun negatife doğru gitmesine engel olacaktır. Çünkü bir banka kartı hiç kullanılmıyor ise bu durum kredi siciline olumsuz olarak yansıyacaktır. Böylelikle aynı zamanda yılda bir veya iki defa alınan hesap işletim ücreti ödemesi de yapılmayacaktır.