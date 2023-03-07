Kapı kapı iş aramaya son! Bu kurum 10 kadroda sınavsız personel alımını başlattı! İş arayanlar dikkat! Çeşitli kadrolarda sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu. Sözleşmeli personel alımının koşulları ve şartları merak ediliyor. Tüm detaylar haberimizde yer alacak.
İş arayan bir çok insan için o kurum sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Kadro dağılımı hakkında tüm detaylar haberimizde yer alacak. Duyuru Samsun Üniversitesinden geldi. İşte yapılan duyuruya ilişkin tüm detaylar, kadro dağılımları ve sözleşmeli personel başvuru koşulları haberimizde. İşte detaylar...
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAĞINI DUYURDU
Pek çok kişinin merakla beklediği üniversite sözleşmeli personel alım ilanı yayınlandı. Pek çok kişinin işsizlik ile mücadelesi sürüyor. Bu nedenle de alım ilanları sıklıkla takip ediliyor. Beklenen haber
Samsun Üniversitesinden geldi. Üniversite bünyesine farklı kadrolarda personel alacağını duyurdu. Şimdi başvuru koşulları, alım ilan detayları, başvuru şartları ve kadro dağılımı hakkında tüm detaylar haberimizde yer alacak. İşte diğer ayrıntılar...
İş arayanlar için kadro dağılımları ise belli oldu. İşte üniversitenin alım yapacağı kadrolara ilişkin duyuru: Kütüphaneci, Büro Personeli, Temizlik Görevlisi, Teknisyen, Tekniker, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Destek personeli inşaat ustası alımı yapılacak. Başvuru için istenilen belgeler ise şu şekilde: Başvuru formu. 1 adet fotoğraf. Nüfus cüzdan fotoğrafı ve e devlet sistemi üzerinden alınmış nüfus kayıt örneği. Diploma ya da öğrenim belgesi fotokopisi 2022 kpss sınav sonuç belgesi. Adli sicil kaydı. Askerlik ile ilişiğine olmadığına dair belge. (erkek adaylar için) Boy ve kilo gösterir belge.