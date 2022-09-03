YAŞAM
03 Eylül 2022 - 07:20

Kapıkule Sınır Kapısında vatandaşlar araçlarıyla mahsur kaldı

Edirne'de sağanak nedeniyle su baskınının yaşandığı ve onlarca aracın mahsur kaldığı Kapıkule'den ülke dışına çıkış yapılamıyor. Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, son durum hakkında bilgi verdi.

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 07:20
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Kapıkule Sınır Kapısında vatandaşlar araçlarıyla mahsur kaldı


Akşam saatlerinde hem Bulgaristan'da ek olarak Edirne'nin Bulgaristan'a sınır bölgelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle hem Bulgar gümrüğünde aynı anda Edirne Kapıkule Gümrüğü'nde su baskınları yaşandı.
Edirne'ye günübirlik alışverişe gelen Bulgarlar ve yaşadıkları ülkelere dönmek için Kapıkule peronlarında sıra bekleyen gurbetçiler, su baskını nedeniyle araçlarında mahsur kaldı.

Yağmurun her geçen dakika etkisini artırmasıyla gümrük sahasında suyun yüksekliği 30 santimetreyi aştı. Araçlarının içi su dolan vatandaşlar, araçların üstüne çıkıp yardım bekledi. Su baskınının yaşandığı esnada gümrükte görevli polis ekipleri, vatandaşları kurtarmak için canla başla mücadele etti. Ayakkabılarını çıkarıp yalınayak suyun içinde saatlerce araç iten ve vatandaşları kurtaran ekipler yoğun çaba sarf etti.



Gümrüğe birden fazla takviye polis, AFAD ve itfaiye ekibi yollandı. Vatandaşların tahliyesinin ardından, gümrük sahasında biriken suyun tahliyesine başlandı. Tahliye işlemlerinin tamamlandığı bölgelerdeki araçlar çekici ekiplerinin desteğin ile gümrük sahasından çıkartılıyor. Su birikintileri nedeniyle ülke dışına çıkışlar sağlanamıyor.

Bulgaristan gümrüğünde de yaşanan su baskını nedeniyle araç alım işlemleri durduruldu. Bulgaristan'da gümrüğe yakın birçok cadde ve yolların su baskını nedeniyle trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Hem gurbetçi ek olarak Bulgaristan vatandaşlarının Kapıkule'de bekleyişleri sürüyor.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Akçalar, Kapıkule'ye gelerek tahliye çalışmalarını yerinde inceledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Kırbıyık, ilk önceliklerinin tahliye işlemlerinin tamamlanması olduğunu söyledi. Saha içinde bulunan 20'ye yakın aracın tahliyesi için çalışmaların sürdüğünü anlatan Vali Kırbıyık, Kapıkule'deki altyapının güçlendirilmesi için gerekli adımların atılacağını söyledi.

Memleketi Kocaeli'den Almanya'ya gitmek için Kapıkule Sınır Kapısı'nda araçlarıyla sular altında kalan Cenk Tunaka, “Yapacak bir şey yok. Bir saat içinde olan oldu her şey su altında kaldı. Arabanın içi koltuklara kadar su aldı. Araçta bulunan çocuklar panik oldu” ifadelerini kullandı.

Almanya'ya gitmek için Kapıkule Gümrüğünde bekleyen gurbetçi vatandaşlardan Hanifi Karacabey, “Yağmur aniden çok şiddetli bastırdı. Su birikintisine girince araç arızalandı. İki dakika içinde ortalık göl oldu. Çoğu arabanın içini ve motorunu su bastı” diyerek konuşmasını belirtti.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
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