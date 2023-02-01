Kapınıza her an koli koli gıda yardımı gelebilir! Bu şartı taşıyanların erzağı evine ücretsiz gelecek!







ERZAK YARDIMI BAŞLIYOR







İZMİR KURU GIDA YARDIMI

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından dar gelirli vatandaş için erzak yardımı kampanyası başladı. Peki erzak yardımından kimler faydalanacak? Başvuru şartları ne olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan habere göre 81 şehirde kuru gıda yardımı yapılacak. Hizmet için başvuru yapacak vatandaşların 18-65 yaş aralığında olması ve İŞKUR üzerinde kaydı olması talep edilecek. Yapılan açıklamaya göre yardımdan hak sahibinin vefatı, muhtaçlığın ortadan kalkması, bakım altına alınması, bilgi vermeden 3 ay paketi almamazlık yapılması gibi durumlarda yardım kesilecek. Kuru gıda yardımı aralıksız olarak 5 sene boyunca alınabilecek. 5 sene sona erdikten sonra kişi hala devam etmek istiyorsa tekrar başvuru yapması gerekecek. Kuru gıda yardımından sosyal güvencesi olmayan ve hane geliri asgari ücretin altında kalan vatandaşlar, 7/1976 tarihli 2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşı olup maaş alanlar faydalanabilecek.İzmir'de yaşayıp kuru gıda yardımından faydalanmak isteyen vatandaşlar Vakıflar Genel Müdürlüğü Aşevi ve Kuru Gıda Hizmeti Başvuru Formu'nu doldurduktan sonra Bölge Müdürlüklerine bu formları kendileri giderek ya da posta yoluyla ulaştırarak başvuruda bulunabilecekler. İzmir Vakıflar Genel Müdürlüğü adres bilgileri ise; İzmir Manisa, 0232-441-5292/ 0232-441-0793/ 0212-441-8962 Fevzi Paşa Bulvarı Numara 4 35250 Konak İzmir