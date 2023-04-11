Kapısında otomobili olanlar dikkat! Artık 17.598 TL ödenecek: Dev zam o tarihte başlıyor!







YENİ DÜZENLEMENİN DETAYLARI







Trafik sigortasıyla ilgili yeni bir düzenleme yapıldı ve bu karar 1 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu karar, milyonlarca araç sahibini doğrudan ilgilendiriyor. İşte araç sahiplerini ilgilendiren haberimizin detayları... Özellikle, araç sahipleri, MTV ve ÖTV zamları gibi artan maliyetlerden sonra akaryakıt fiyatlarındaki artışla birlikte araçlarını kullanmanın maliyetinin artması nedeniyle zor günler geçiriyor. Bu durumda, trafik sigortası fiyatlarındaki değişiklikler de araç sahipleri için önemli bir mali yük oluşturabilir.Trafik sigortası primlerindeki yeni düzenleme, milyonlarca araç sahibini etkileyecek. 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak yeni sistemle birlikte, 26 milyon araç sahibinin ödeyeceği primler değişecek ve yeni hasar basamak sistemi uygulamaya konulacak. Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da, hasarlı sürücülerin trafik sigortası primleri 17 bin 598 liraya çıkarken, hasarsız sürücülerin primleri 2 bin 933 liraya düşecek. Bu değişiklik, trafik sigortası primlerinde yüzde 16'lık bir artışa denk geliyor ve Türk lirasının değer kaybı nedeniyle yatırımlarını araç alarak değerlendirmek isteyenler için daha da zorlu bir dönem olabilir. 1 Mayıs'ta başlayacak yeni trafik sigortası dönemi ile birlikte sigorta şirketlerine nisandaki trafik sigortası primlerinde bir kereliğine yüzde 5 artış yapma hakkı tanındı. Bu da mayıs ayında yüzde 7'lik bir artışa denk geliyor. Haziran ayından itibaren ise trafik sigortası primlerine her ay yüzde 2 artış yansıtılacak. Otomobiller için geçerli olan bu düzenleme kapsamında, mayıs ayında bir kereliğine yüzde 5 artış yapılacak ve her ay yüzde 2 artış eklenerek toplamda yüzde 27'lik bir artış olacak. Eğer araç şirket üzerine kayıtlıysa bu artışa yüzde 20 daha eklenerek toplamda yüzde 47'ye varan bir artış yaşanacak.