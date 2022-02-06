Kaplıcaya gitmek isteyenler dikkat! Yol dahil tüm masrafları devlet ödüyor..

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) mevzuatlarında kaplıca tedavisi almasına gerek görülen hastaların yol masrafları ile birlikte gündelik ve refakatçi giderlerinin karşılandığı bilgisi yer alıyor. SGK tarafından sigortalı vatandaşlarına sunduğu sağlık hizmetleri tebliğinde yer alan mevzuata, hastaların elinde kaplıca tedavisi görmesinin gerekli olduğuna dair bir raporlarının olması gerekiyor.
SSK'nın 'Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan madde kapsamında fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin devlet tarafından karşılandığı belirtilirken bu bedellerin şayet gerekli raporlar düzenlendiği takdirde verileceği belirtiliyor.
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HİZMETİ
SUT kapsamında yer alan fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri uygun tanının söz konusu olduğunda SGK tarafından karşılanıyor. Tebliğ'de 30 seansa kadar fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetinin uygulanabilmesi için raporun fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi tarafından hazırlanması gerekiyor. 31 seanstan fazla alınan hizmetler için de en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanın sağlık kurul raporu düzenlemesi şartı var. SGK'nın uygun raporlar ile belgelenen fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri için sadece bir bölge için en fazla 30 tedavi sürecini karşılıyor. Bu sayının üstüne çıkması gereken tedaviler ise SGK'nın ödeme kapsamında yer almıyor.
YOL MASRAFIDA SGK'DAN!
Kaplıca tedavisi için gitmek isteyen hastaların ellerinde rapor tarihi itibariyle 5 işgünü içerisinde kaplıcaya başvurması gerekiyor. Başvuru sonrası sigortalı kişinin yo masrafları SGK tarafından ödeniyor. Raporda tıbben refakat gerekli şartının belirtilmesi durumu olmuş olsa bile refakatçinin yol giderlerinin ve gündelik masrafları SGK tarafından karşılanmıyor.
SSK'nın 'Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan madde kapsamında fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin devlet tarafından karşılandığı belirtilirken bu bedellerin şayet gerekli raporlar düzenlendiği takdirde verileceği belirtiliyor.
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HİZMETİ
SUT kapsamında yer alan fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri uygun tanının söz konusu olduğunda SGK tarafından karşılanıyor. Tebliğ'de 30 seansa kadar fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetinin uygulanabilmesi için raporun fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi tarafından hazırlanması gerekiyor. 31 seanstan fazla alınan hizmetler için de en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanın sağlık kurul raporu düzenlemesi şartı var. SGK'nın uygun raporlar ile belgelenen fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri için sadece bir bölge için en fazla 30 tedavi sürecini karşılıyor. Bu sayının üstüne çıkması gereken tedaviler ise SGK'nın ödeme kapsamında yer almıyor.
YOL MASRAFIDA SGK'DAN!
Kaplıca tedavisi için gitmek isteyen hastaların ellerinde rapor tarihi itibariyle 5 işgünü içerisinde kaplıcaya başvurması gerekiyor. Başvuru sonrası sigortalı kişinin yo masrafları SGK tarafından ödeniyor. Raporda tıbben refakat gerekli şartının belirtilmesi durumu olmuş olsa bile refakatçinin yol giderlerinin ve gündelik masrafları SGK tarafından karşılanmıyor.