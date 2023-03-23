Kaplumbağalar arasına sızmış yılanı bulmak içi 20 saniyeniz var! Süre bitmeden bulanın zekası Einstein ile yarışıyor!













İnsanların sadece yüzde 1'lik kısmı bu bulmacayı 30 saniyeden daha kısa sürede çözebilir: Optik illüzyonla kaplumbağaların arasında saklanan yılanı bulmak için 30 saniyeniz var.Burada yılan koyunların arasına gizleniyor.