Kaplumbağalar arasına sızmış yılanı bulmak içi 20 saniyeniz var! Süre bitmeden bulanın zekası Einstein ile yarışıyor!
Optik illüzyonun olduğu bulmacalar pek çok kişi tarafından büyük ilgi görüyor. İnsan beynini eğiterek düzenli optik illüzyonlara bakmak, odaklanma ve ayrıntıları gözlemleme yeteneğini geliştirmenin çok önemli bir yoludur. İnsanların sadece yüzde 1'lik kısmı bu bulmacayı 30 saniyeden daha kısa sürede çözebilir: Optik illüzyonla kaplumbağaların arasına saklanan yılanı bulmak için 30 saniyeniz var. Daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…
İnsanların sadece yüzde 1'lik kısmı bu bulmacayı 30 saniyeden daha kısa sürede çözebilir: Optik illüzyonla kaplumbağaların arasında saklanan yılanı bulmak için 30 saniyeniz var. Burada yılan koyunların arasına gizleniyor.