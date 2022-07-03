Kaptan Düşükdon Mega Neşeliol’lar film konusu ve oyuncuları

2020 yılında vizyona giren Kaptan Düşükdon Mega Neşeliol'lar filmi aile, animasyon olarak karşımıza çıkmaktadır. Ailenizle keyifli vakit geçirmek istiyorsanız bu film tam size göre. Film Netflix'te yayınlanmaktadır. Film süresi 46 dakika sürmektedir.
Kaptan Düşükdon Mega Neşeliol'lar konusu nedir?
George ve Harold, Noel için geleneği biraz değiştirmeye karar verirler. Bu nedenle geçmişe yolculuk yapmak zorundadırlar. İkisi zamanda geriye gidip değişiklik yaptıkça Noel kutlamaları çok farklı bir şekilde gelişmeye başlar. Çocuklar ve aileler için ideal bir film olduğu düşünmekteyiz.