Yemek Tarifleri
28 Kasım 2022 - 01:03

Kapuska sevmeyen çocuklar bile bu tarife bayılacak! Kışın en lezzetli kapuska tarifi

Kış aylarının olmazsa olmazlarından kapuska birçok yiyeceği gerisinde bırakan tada sahip. Çocukların çok hoşlanmadığı kapuska bu tarif ile efsane tatlara ulaştı. Kış ayların vazgeçilmezi kapuska nasıl yapılır, malzemeler nelerdir? Lezzetli kapuska tarifi için haberimizde göz atabilirsiniz.

Yemek Tarifleri
28 Kasım 2022 - 01:03
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Kapuska sevmeyen çocuklar bile bu tarife bayılacak! Kışın en lezzetli kapuska tarifi


Lahana kullanılarak yapılan kapuska yemeği birçok kişinin popüler yemeklerinden olurken oldukça pratik ve sağlıklı olması ise beğeniler topladı. Ekonomik yemek olan kapuska bu tarif ile sevmeyenleri bile sevdirecek. İşte, enfes lezzetiyle kapuska tarifi haberimizde

KAPUSKA MALZEMELERİ

1/4 adet orta boy lahana



300 gram kıyma

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

TARİF

Yıkanan lahanalar yemeklik doğranır. İnce doğranmış soğanlar eriyen tereyağın içerisine alınarak pembeleşene kadar kavrulur. Kavrulan soğanların üzerine kıyma ilave edilir ve suyunu salıp tekrar çekene kadar pişirme işlemi devam eder. Devamında salça eklenip 2 dakika da öyle kavrulduktan sonra lahanalar ve sıcak su tencereye eklenerek pişirmeye bırakılır. Yumuşayan lahanaların üzerine baharatlar güzel tat vermesi için eklenir ve biraz daha sıcak su ilave edilir. Orta ateşte pişen kapuska yemeği sularını çektikten sonra ocaktan alınır. Servis tabağına koyulan kapuska yoğurt ile servis edilir. Afiyet olsun.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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