Kapuska sevmeyen çocuklar bile bu tarife bayılacak! Kışın en lezzetli kapuska tarifi







KAPUSKA MALZEMELERİ







TARİF

Lahana kullanılarak yapılan kapuska yemeği birçok kişinin popüler yemeklerinden olurken oldukça pratik ve sağlıklı olması ise beğeniler topladı. Ekonomik yemek olan kapuska bu tarif ile sevmeyenleri bile sevdirecek. İşte, enfes lezzetiyle kapuska tarifi haberimizde1/4 adet orta boy lahana300 gram kıyma 1 adet kuru soğan 1 yemek kaşığı domates salçası 2 yemek kaşığı zeytinyağı 1 yemek kaşığı tereyağı 2 su bardağı sıcak su 1 tatlı kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı kırmızı toz biberYıkanan lahanalar yemeklik doğranır. İnce doğranmış soğanlar eriyen tereyağın içerisine alınarak pembeleşene kadar kavrulur. Kavrulan soğanların üzerine kıyma ilave edilir ve suyunu salıp tekrar çekene kadar pişirme işlemi devam eder. Devamında salça eklenip 2 dakika da öyle kavrulduktan sonra lahanalar ve sıcak su tencereye eklenerek pişirmeye bırakılır. Yumuşayan lahanaların üzerine baharatlar güzel tat vermesi için eklenir ve biraz daha sıcak su ilave edilir. Orta ateşte pişen kapuska yemeği sularını çektikten sonra ocaktan alınır. Servis tabağına koyulan kapuska yoğurt ile servis edilir. Afiyet olsun.