YAŞAM
26 Ocak 2022 - 17:12

Kar çilesinin bitmesinin ardından kaportacıların kar mesaisi başladı

İstanbul’da etkili olan kar yağışı sebebiyle çok sayıda kaza gerçekleşirken kaportacılarda da bugün yoğunluk başladı.

YAŞAM
26 Ocak 2022 - 17:12
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kar çilesinin bitmesinin ardından kaportacıların kar mesaisi başladı
İstanbul'da bir haftadır etkili olan kar yağışı sebebiyle yollar karla kaplanarak birçok yol buz tuttu. Kış lastiği takmayan, zincir bulundurmayan sürücüler trafikte zor anlar yaşarken buz tutan yollarda tedbirsiz ilerlemeye çalışan araçlar çok sayıda kazaya karıştı. Gerçekleşen kazalar sonrasında kaza yapan araçlar, kaportacılarda yoğunluk oluşturdu.



Aşırı yoğunluk nedeniyle randevuyla çalıştıklarını belirten Kaporta ustası Varol Kaya, ''Kar lastiği takmayan ve zincirsiz yola çıkan sürücüler buzlanmalardan dolayı kaza yaptı.



Kayan araçlar oluyor, kar birikintileri araçların tavanına düşüp zarar verebiliyor. Bu kazalar sonucu bizde de yoğunluk oluştu. Normal günde haftada 20 araç geliyorken şimdi 40 araç gelmesini bekliyoruz. Bu yoğunluk nedeniyle randevu sistemiyle çalışıyoruz. Sürücülere kış lastiği takmalarını ve zincirsiz yola çıkmamalarını öneriyoruz'' dedi.

Öte yandan oluşabilecek bu tür can sıkan olaylar için kış lastiğine dikkat çeken bir başka kaporta ustası Şirazi Yaşar ise vatandaşlara önlemlerinin almalarını isterken ''Tedbirsiz yola çıkanlar buzlanmalardan dolayı kaza yapıyor. En çok kış lastiği takmayanlar kaza yapıyor. Sürücülerin hava durumuyla ilgili bilgi sahibi olup yola çıkması gerekiyor. Ayda 3 tane kaporta işlemi yapıyorsak şu anda 3 gün için 30 araç randevu aldı'' şeklinde konuştu.
 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
İlginizi Çekebilir
Gaziantep'te karısını öldüren madde bağımlısı canı koca tutuklandı
Gaziantep'te karısını öldüren madde bağımlısı canı koca tutuklandı
Erkekler İçin Birbirinden Özel Sevgililer Günü Hediyesi Fikirleri!
Erkekler İçin Birbirinden Özel Sevgililer Günü Hediyesi Fikirleri!
Son Haberler
Gaziantep'te karısını öldüren madde bağımlısı canı koca tutuklandı
Gaziantep'te karısını öldüren madde bağımlısı canı koca tutuklandı
Erkekler İçin Birbirinden Özel Sevgililer Günü Hediyesi Fikirleri!
Erkekler İçin Birbirinden Özel Sevgililer Günü Hediyesi Fikirleri!
Karlı köprüden kamyonetin düşmesiyle 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı
Karlı köprüden kamyonetin düşmesiyle 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı
Vali Yerlikaya'dan uyarı! Vatandaşların araçlarını bıraktıkları yerden almaları isteniliyor
Vali Yerlikaya'dan uyarı! Vatandaşların araçlarını bıraktıkları...
Korkunç olay! Çocuğunu iple bağlayıp çatıdaki karı temizletti
Korkunç olay! Çocuğunu iple bağlayıp çatıdaki karı temizletti
Dünyanın en ilginç hamileliği! Görüntüleri sosyal medyada gündem oldu..
Dünyanın en ilginç hamileliği! Görüntüleri sosyal medyada gündem...
Kıdem tazminatında flaş değişiklik! Tavan fiyatı yükseltildi..
Kıdem tazminatında flaş değişiklik! Tavan fiyatı yükseltildi..
Acı haber! Sultanbeyli’de şizofren evlat annesini öldürdü
Acı haber! Sultanbeyli’de şizofren evlat annesini öldürdü
Hande ile Kerem aşkı bitti mi? Çiftlerin yollarını ayırdığı iddiası..
Hande ile Kerem aşkı bitti mi? Çiftlerin yollarını ayırdığı iddiası..
Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun karda mahsur kalan 9 bin 398 kişi tahliye edildi
Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun karda mahsur kalan 9 bin 398...