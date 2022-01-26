Kar çilesinin bitmesinin ardından kaportacıların kar mesaisi başladı

İstanbul'da bir haftadır etkili olan kar yağışı sebebiyle yollar karla kaplanarak birçok yol buz tuttu. Kış lastiği takmayan, zincir bulundurmayan sürücüler trafikte zor anlar yaşarken buz tutan yollarda tedbirsiz ilerlemeye çalışan araçlar çok sayıda kazaya karıştı. Gerçekleşen kazalar sonrasında kaza yapan araçlar, kaportacılarda yoğunluk oluşturdu.
Aşırı yoğunluk nedeniyle randevuyla çalıştıklarını belirten Kaporta ustası Varol Kaya, ''Kar lastiği takmayan ve zincirsiz yola çıkan sürücüler buzlanmalardan dolayı kaza yaptı.
Kayan araçlar oluyor, kar birikintileri araçların tavanına düşüp zarar verebiliyor. Bu kazalar sonucu bizde de yoğunluk oluştu. Normal günde haftada 20 araç geliyorken şimdi 40 araç gelmesini bekliyoruz. Bu yoğunluk nedeniyle randevu sistemiyle çalışıyoruz. Sürücülere kış lastiği takmalarını ve zincirsiz yola çıkmamalarını öneriyoruz'' dedi.
Öte yandan oluşabilecek bu tür can sıkan olaylar için kış lastiğine dikkat çeken bir başka kaporta ustası Şirazi Yaşar ise vatandaşlara önlemlerinin almalarını isterken ''Tedbirsiz yola çıkanlar buzlanmalardan dolayı kaza yapıyor. En çok kış lastiği takmayanlar kaza yapıyor. Sürücülerin hava durumuyla ilgili bilgi sahibi olup yola çıkması gerekiyor. Ayda 3 tane kaporta işlemi yapıyorsak şu anda 3 gün için 30 araç randevu aldı'' şeklinde konuştu.
Aşırı yoğunluk nedeniyle randevuyla çalıştıklarını belirten Kaporta ustası Varol Kaya, ''Kar lastiği takmayan ve zincirsiz yola çıkan sürücüler buzlanmalardan dolayı kaza yaptı.
Kayan araçlar oluyor, kar birikintileri araçların tavanına düşüp zarar verebiliyor. Bu kazalar sonucu bizde de yoğunluk oluştu. Normal günde haftada 20 araç geliyorken şimdi 40 araç gelmesini bekliyoruz. Bu yoğunluk nedeniyle randevu sistemiyle çalışıyoruz. Sürücülere kış lastiği takmalarını ve zincirsiz yola çıkmamalarını öneriyoruz'' dedi.
Öte yandan oluşabilecek bu tür can sıkan olaylar için kış lastiğine dikkat çeken bir başka kaporta ustası Şirazi Yaşar ise vatandaşlara önlemlerinin almalarını isterken ''Tedbirsiz yola çıkanlar buzlanmalardan dolayı kaza yapıyor. En çok kış lastiği takmayanlar kaza yapıyor. Sürücülerin hava durumuyla ilgili bilgi sahibi olup yola çıkması gerekiyor. Ayda 3 tane kaporta işlemi yapıyorsak şu anda 3 gün için 30 araç randevu aldı'' şeklinde konuştu.