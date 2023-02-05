Kar esareti ulaşımı vurdu! Yola çıkmadan önce okuyun: İptal edildi













Bir çok şehirde kar geçişleri olacak. Uyarılar şimdiden başladı. AKOM İstanbul'a kar uyarısında bulundu. İstanbul Valisinden de uyarı geç kalmadan geldi. 10 şehir için de sarı alarm verildi. Yurt genelinde bugün hava nasıl olacak? Bölgelerin hava durumlarının tüm detayları haberimizde.Yurt genelinde yer yer kar yağışları başladı. 10 şehir için ise sarı alarm verildi. İstanbul'da ise kar alarmı verilirken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya vatandaşı uyararak dikkatli olmaları açısından uyarıda bulundu. AKOM ise yarın itibari ile perşembe gününe kadar aralıklı yağış beklendiğini belirtti. Bu nedenle okulların tatil olabilme ihtimali beklentisi başladı.Yurt genelinde değerlendirme haritası yayınlayan Meteoroloji ülkenin çok büyük kısmını karlı olarak gösterdi. İstanbul'da ise yarın itibariyle hafta ortasına kadar karlı bir hava beklentisi var. Yarın ise 0 derecenin altını görebileceği beklentisiyle okul tatilinin daha da uzatılacağı düşüncesi ortaya çıktı. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışlı hava durumuyla ilgili sosyal medyada açıklamada bulundu: “Bugün Cumartesi İstanbul yağmur akşam yüksekler karla karışık yağmur alacak. Sıcaklık 8 derece olacak. Günün önemli hadisesi Güneydoğu Anadolu’da yoğun kar yağışı (20cm) olacak. Bugün Antalya’nın doğusunda kuvvetli yağmur var. Gelecek 4 gün Türkiye’de kar var. İç kesimlerde sıcaklık 2 ila 4 derece azalıyor. İstanbul’da sıcaklık kar sınırına Pazar gecesi ve Pazartesi düşüyor 6 derece. Salı -çarşamba İstanbul’da 2 dereceye kadar düşecek. İstanbul da Perşembe gününe kadar kar yağışı alır.” İstanbul Valisi Ali Yerlikaya hafta sonu hava durumu ile ilgili şu şekilde açıklama yaptı: "Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım" ifade etti. Türk Hava Yollarından da açıklama gecikmedi. İstanbul Havalimanı'ndan 5-6 Şubat tarihleri için 238 seferi iptal ettiği duyurusunda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuyla ilgili ülke genelinde değerlendirmeler yaptı. Bu değerlendirmeler şu şekilde: -Marmara tahmini olarak yer yer yağışlıdır. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar beklenmektedir. -İstanbul yüksek kesimlerde karla karışık yağmurludur. -Ege ise çok bulutlu bölge geneli yağış beklenmektedir. İç kesimlerde karla karışık yağmur olacağı tahmin ediliyor. -Akdeniz yağmurlu olacağı beklenmektedir. İç kesimlerde karla karışık yağmur beklenirken sahil kesiminde sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor. -İç Anadoluda Eskişehir, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kayseri, Sivas civarında yoğun kar yağışı beklenmektedir. -Orta ve Doğu Karadenizde Giresun çevreleri yağışlı olacağı beklenirken kıyılar yağışlı, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur beklenmektedir. -Doğu Anadolu genel olarak kar yağışlı olacağı tahmin edilmektedir. Şırnak ve Hakkari civarı çok yoğun kar yağışı beklenmektedir. Çığ olabilme ihtimaline karşın tedbirli olunması gerekmektedir. -Güneydoğu Anadolu bulutlu ve kuvvetli olarak karla karışık yağmur olacağı tahmin edilmektedir. Diğer bir yandan 10 kent için sarı alarm verilmektedir. Doğu ve Güneydoğu da kar yağışının etkili olacağı dikkatle belirtilmektedir. Yoğun kar yağışlarının başladığı ülke genelinde tedbirli olunmalıdır. YURT GENELİNDE UYARI Yurt genelinde yer yer kar yağışları başladı. 10 şehir için ise sarı alarm verildi. İstanbul'da ise kar alarmı verilirken İstanbul Valisi Ai Yerlikaya vatandaşı uyararak dikkatli olmaları açısından uyarıda bulundu. AKOM ise yarın itibari ile perşembe gününe kadar aralıklı yağış beklendiğini belirtti. Bu nedenle okulların tatil olabilme ihtimali beklentisi başladı. Yurt genelinde değerlendirme haritası yayınlayan Meteoroloji ülkenin çok büyük kısmını karlı olarak gösterdi. İstanbul'da ise yarın itibariyle hafta ortasına kadar karlı bir hava beklentisi var. Yarın ise 0 derecenin altını görebileceği beklentisiyle okul tatilinin daha da uzatılacağı düşüncesi ortaya çıktı. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışlı hava durumuyla ilgili sosyal medyada açıklamada bulundu: “Bugün Cumartesi İstanbul yağmur akşam yüksekler karla karışık yağmur alacak. Sıcaklık 8 derece olacak. Günün önemli hadisesi Güneydoğu Anadolu’da yoğun kar yağışı (20cm) olacak. Bugün Antalya’nın doğusunda kuvvetli yağmur var.Gelecek 4 gün Türkiye’de kar var. İç kesimlerde sıcaklık 2 ila 4 derece azalıyor. İstanbul’da sıcaklık kar sınırına Pazar gecesi ve Pazartesi düşüyor 6 derece. Salı -çarşamba İstanbul’da 2 dereceye kadar düşecek. İstanbul da Perşembe gününe kadar kar yağışı alır.” İstanbul Valisi Ali Yerlikaya hafta sonu hava durumu ile ilgili şu şekilde açıklama yaptı: "Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım" ifade etti. Türk Hava Yollarından da açıklama gecikmedi. İstanbul Havalimanı'ndan 5-6 Şubat tarihleri için 238 seferi iptal ettiği duyurusunda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuyla ilgili ülke genelinde değerlendirmeler yaptı.