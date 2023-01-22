Kar geldi mi, gelecek mi derken meteoroloji uyardı! Hem sağanak hem lapa lapa kar geliyor! O illerde yaşayanlar atkı, bere ve botlarınızı hazırlayın! Çok çetin geçecek







22 OCAK 2023 PAZAR HAVA NASIL OLACAK?







TARİH GÖSTERDİ! İSTANBUL VE ANKARA'YA KAR GELİYOR

ÇARŞAMBADAN İTİBAREN SICAKLIKLAR DÜŞMEYE BAŞLIYOR

Mevsimin kış olmasına rağmen hissedilen yüksek sıcaklıklar ve kurak günler geride kalıyor. Yoğun kar ve sağanak yağış beklenirken, bu doğrultuda sıcaklıklar da düşecek. 22 Ocak 2023 hava durumu verilerini Meteoroloji açıkladı. Kıyı ege çevresinde sağanak yağış bekleniyor. Ülkenin kalan bölgelerinde hava açık fakat sıcaklıkların yavaş yavaş düşmesi bekleniyor. Çarşamba gününe özellikle dikkat çeken uzmanlar, İstanbul ve Ankara dahil kar yağış ihtimalinin yüksek olduğunu değerlendirdiler. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten "Çok bereketli bir dönem başlıyor" dedi ve ardından bir tarihi işaret etti. "Ardı ardına yağışlı havalar gelecek" sözlerini de söyleyen Ökten, kuraklıktan korkan birçok kişinin yüreğine su serpti. İşte il il hava durumu verileri ve Ocak ayına dair detaylar...Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaşmış olduğu verilere göre; ülkenin batı bölgeleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı ve yağmurlu, diğer yerlerin hafif bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. İç ve doğu bölgelerinde ise yer yer sis ve pus beklenmektedir.Hava sıcaklıklarında ciddi bir değişim olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinden seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın da genellikle Güney ve Güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da Kuzey yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.Vatandaşlar yüksek sıcaklıklardan ve kurak geçen kıştan dolayı yavaş yavaş korkmaya başlamışken, Meteoroloji'den ve uzman isimlerden gönüllere su serpen açıklamalar geldi. Ülkenin Doğu bölgelerinde ve özellikle yüksek bölgelerde kar yağışı etkisi gösteriyor olsa da, Batı bölgelerde kış ayının ortasını bitirmemize rağmen kar yüzünü göstermemiştir. Uzmanlar Ocak ayının son günleriyle Şubat ayının ilk günlerine bir süredir dikkat çekiyordu. Yeni açıklamalar da bu tahminleri destekledi. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, yapmış olduğu bir sosyal medya paylaşımında, "Gerçekten çok bereketli bir dönem başlıyor" ifadelerine yer vererek herkesin beklediği o müjdeyi duyurdu. "24 Ocak'tan sonra kışın başlayacağını söylemiştim" sözlerini paylaşan Ökten, "Ardı ardına yağışlı havalar gelecek. Kar ve yağmur. İstanbul'a ve Ankara'ya da kar bekleniyor. Detaylar yakında" dedi.Başka bir açıklama ise Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen tarafından yapıldı. Mevsim dışı sıcaklıkların önümüzdeki hafta ortasında yani Çarşamba günü ortalamalara düşmesini bekleyen Prof. Dr. Şen, "Türkiye'ye kar ocak ayının sonlarında 26 ocak gibi. Marmara'ya ay sonu gibi. Hafta başı daha belirgin olur" sözlerini söyledi.