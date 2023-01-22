Kar geldi mi, gelecek mi derken meteoroloji uyardı! Hem sağanak hem lapa lapa kar geliyor! O illerde yaşayanlar atkı, bere ve botlarınızı hazırlayın! Çok çetin geçecek

Mevsimin kış olmasına rağmen hissedilen yüksek sıcaklıklar ve kurak günler geride kalıyor. Yoğun kar ve sağanak yağış beklenirken, bu doğrultuda sıcaklıklar da düşecek. 22 Ocak 2023 hava durumu verilerini Meteoroloji açıkladı. Kıyı ege çevresinde sağanak yağış bekleniyor. Ülkenin kalan bölgelerinde hava açık fakat sıcaklıkların yavaş yavaş düşmesi bekleniyor. Çarşamba gününe özellikle dikkat çeken uzmanlar, İstanbul ve Ankara dahil kar yağış ihtimalinin yüksek olduğunu değerlendirdiler. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten "Çok bereketli bir dönem başlıyor" dedi ve ardından bir tarihi işaret etti. "Ardı ardına yağışlı havalar gelecek" sözlerini de söyleyen Ökten, kuraklıktan korkan birçok kişinin yüreğine su serpti. İşte il il hava durumu verileri ve Ocak ayına dair detaylar...
22 OCAK 2023 PAZAR HAVA NASIL OLACAK?Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaşmış olduğu verilere göre; ülkenin batı bölgeleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı ve yağmurlu, diğer yerlerin hafif bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. İç ve doğu bölgelerinde ise yer yer sis ve pus beklenmektedir.
Hava sıcaklıklarında ciddi bir değişim olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinden seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın da genellikle Güney ve Güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da Kuzey yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.