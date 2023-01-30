





Kar kıyamet gibi geliyor! Şimdi gerçek kış başlıyor! Lapa lapa kar yağacak... Meteoroloji 61 il için kırmızı alarm verdi.





ÜLKENİN BÜYÜK BİR KISMI KARA DOYACAK: 61 İL İÇİN UYARI







RÜZGAR VE HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

YAĞIŞLARDA ARTIŞ GELİYOR

“İSTANBUL MUTLAKA ÖRTÜLÜK KAR ALACAK“

YAĞIŞLAR ŞİDDETLİ OLACAK!

Bütün vatandaşların merak ettiği kar yağışı yurdumuza uğrayacak mı sorusunun cevabı meteorolojiden geldi.Ülkenin bazı kesimlerinde kar yağışı etkili olurken asıl kar yağışının merakla beklendiği şehirlerin başında İstanbul geliyor. Yaklaşık 1 haftadan itibaren havaların soğumasıyla birlikte kar yağışı gelecek mi sorusu vatandaşın gündemine oturdu. Meteoroloji uzmanlarının ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamaları kar yağış tarihlerini verdi.Vatandaşın merakla beklediği kar yağışı, haftanın başlamasıyla birlikte etkisini gösterecek. Özellikle yurdun iç kesimlerinde hava sıcaklığının düşük seviyede izlemesi, 61 il için kar beklentisini güçlendirdi. Peki bu 61 il hangi illerden oluşmakta?Bu hafta kar yağışı beklenen iller şu şekilde: Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak. Yurdun genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve Edirne, Kütahya, Uşak ile Afyonkarahisar çevrelerinde yağışlı havaların etkisi altına gireceği Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Beklenen yağışlar; kıyı bölgeler ve Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimlerinde sağanak ve yağmur, yağışlı olacak diğer bölgelerde ise karla karışık ve kar şeklinde gerçekleşecek. Bingöl, Bitlis, Hakkari ve Muş çevrelerinde yağışların, şiddetli ve yoğun kar, Siirt ve Şırnak dolaylarında şiddetli yağmur yağması bekleniyor. Günün erken saatlerinde Bitlis ve Iğdır çevrelerinde sis ve pusun yer yer yoğunluk kazanması beklentiler arasında.Yurdun iç kesimlerinde ise hava sıcaklığının azalacağı, diğer bölgelerde ise hatırı sayılır bir değişimin olmayacağı, doğu bölgelerinde mevsim normallerinde seyrederken, batı, iç ve kuzey bölgelerde kesim kesim mevsim normallerinden düşük olacağı bekleniyor. Rüzgarın ise çoğunlukla kuzeybatı ve kuzey, Akdeniz kıyıları ve doğu bölgelerde güney tarafından hafif, ancak ara ara orta kuvvette olacağı tahmin ediliyor.Bingöl, Bitlis, Muş ve Hakkari dolaylarında yağışların, yoğun ve kuvvetli kar, Siirt ve Şırnak dolaylarında ise şiddetli yağmur şeklinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu nedenle ulaşımda olabilecek aksaklıklara karşı tedbir ve dikkati elden bırakmamakta fayda var.Bununla beraber Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada radar görüntülerine yer verip İstanbul başta olmak üzere bazı şehirler için uyarılar yaptı. Ökten “Kar yağışları yeni başladı. Kışa keskin bir giriş yapıyoruz. Kar örtüsü olmayan yerler de kısa zaman içerisinde alacaklar. Türkiye’ye kış geliyor. Şubat ayı kar, buzlanma ve fırtınalarla başlıyor. 10 günlük beklenen kar örtüsü miktarı giderek artıyor. Özellikle Anadolu bol miktarda kar yağışı alacak. İstanbul için kar miktarı her güncelleme artacak. Değerler cm’dir.” dedi. Soğuk havanın ise yurdu hemen terk etmeyeceğini söyleyen Kerem Ökten ayrıca: “Soğuklar uzun süre kalıcı. İstanbul ve Bursa mutlaka örtülük kar alacak. Az kaldı. İstanbul’da kar yağarken gök gürültüleri bile duyulacak çünkü 5.500 metre yukarısında -40 dereceler olacak. İstanbul’da kar ihtimali yüzde 84’e yükseldi. Hafif bir kar. Kuzey ilçeler daha şanslı.”Meteoroloji uzmanları İstanbul halkının heyecanla beklediği kar yağışı için tarih verdi. Haftanın tamamında ülkenin birçok bölgesinde yağışlı havaların etkisinin devam etmesi tahmin ediliyor. Hafta başıyla birlikte Ankara’nın da içinde yer aldığı iç bölgelerdeki bazı şehirlerde kar yağışı, İzmir ve İstanbul’un da aralarında bulunduğu kıyı bölgelerde ise yağmur yağışı bekleniyor. Cuma gününden sonra İstanbul’da kar, yağmurla beraber yağacak.