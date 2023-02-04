Kar yağışı hayatı felç etti: O illerde okullar geç açılacak!







İSTANBUL'DA 6 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ BEKLENEN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE TATİL OLACAK MI?







VALİLİK RAPORU DOĞRULADI, TATİL BEKLENİYOR!

Pazartesi günü İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesi ve Kar tatili olup olmayacağı sorusunun merakla araştırılıyor.İstanbul'da 6 Şubat tarihinde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle öğrenciler, veliler ve vatandaşlar çok merakla Kar tatili olacak mı? Sorusunu arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava raporuna göre İstanbul'da pazar günü akşam saatlerinde başlayacak kar yağışı salı gününe kadar devam edecek.İstanbul Valiliği tarafından da doğrulanan hava raporuna göre, 6 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da yağışların 3 gün boyunca etkisini sürdürmesi nedeniyle okulların tatil edilmesi bekleniyor. Bu durum öğrenciler ve veliler tarafında okullar tatil olacak mı sorusunu akıllara getirdi. Yaklaşık 20 Cm'yi bulacağı tahmin edilen kar yağışının etkisiyle megakentin beyaz örtüyle kaplanmasıyla birlikte öğrencilerin ve velilerin merakı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. 6 Şubat tarihinde tatilin uzatılıp uzatılmayacağını öğrenmek isteyen vatandaşların merakına cevap aramaları gündemi oluşturuyor. İstanbul Valiliği tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. İstanbul'da yaşayan vatandaşların büyük merakla beklediği Kar tatili olacak mı? sorusuna henüz resmi bir yanıt yok.