Kar yağışı o illerde buz kestirecek: MGM'den 44 ile acil uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 43 il için kuvvetli kar yağışı beklendiğinden acil uyarı yayınladı. Sarı ve turuncu hava durumu uyarıları, sıcaklıkta keskin bir düşüşü ve birçok şehirde günlük yaşamda olası aksamaları beraberinde getiriyor. Önümüzdeki günler için verilen hava raporları, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğini gösteriyor.
Yağışların Karadeniz kıyıları ile Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.