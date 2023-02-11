Kar yağışı o illerde buz kestirecek: MGM'den 44 ile acil uyarı!













Sıcaklık ve Rüzgar





Yoğun Kar Yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 43 il için kuvvetli kar yağışı beklendiğinden acil uyarı yayınladı. Sarı ve turuncu hava durumu uyarıları, sıcaklıkta keskin bir düşüşü ve birçok şehirde günlük yaşamda olası aksamaları beraberinde getiriyor. Önümüzdeki günler için verilen hava raporları, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğini gösteriyor.Yağışların Karadeniz kıyıları ile Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.Ülkemiz hava sıcaklıklarının, yılın bu dönemi için normalden daha düşük olmasını bekleyebilir. Rüzgar kuzey, orta ve batı bölgelerde kuzeyden, doğu bölgelerde ise güneyden esecek. Rüzgar şiddetinin orta, zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde olması bekleniyor.Karadeniz kıyıları ile Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu durum ulaşımda aksamalara, buzlanmaya, tipiye ve doğu kesimlerde dik yamaçlarda çığ riskine neden olabileceğinden dikkatli olmak da yarar var.