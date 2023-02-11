YAŞAM
11 Şubat 2023 - 17:30

Kar yağışı o illerde buz kestirecek: MGM'den 44 ile acil uyarı!

43 İl için Şiddetli Kar Yağışı Uyarısı...

YAŞAM
11 Şubat 2023 - 17:30
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kar yağışı o illerde buz kestirecek: MGM'den 44 ile acil uyarı!
TAKİP ETTAKİP ET


 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 43 il için kuvvetli kar yağışı beklendiğinden acil uyarı yayınladı. Sarı ve turuncu hava durumu uyarıları, sıcaklıkta keskin bir düşüşü ve birçok şehirde günlük yaşamda olası aksamaları beraberinde getiriyor. Önümüzdeki günler için verilen hava raporları, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğini gösteriyor.



 

Kar yağışı

 

Yağışların Karadeniz kıyıları ile Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. 

 

Sıcaklık ve Rüzgar 

Ülkemiz hava sıcaklıklarının, yılın bu dönemi için normalden daha düşük olmasını bekleyebilir. Rüzgar kuzey, orta ve batı bölgelerde kuzeyden, doğu bölgelerde ise güneyden esecek. Rüzgar şiddetinin orta, zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde olması bekleniyor.

 

rüzgar


Yoğun Kar Yağışı

Karadeniz kıyıları ile Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu durum ulaşımda aksamalara, buzlanmaya, tipiye ve doğu kesimlerde dik yamaçlarda çığ riskine neden olabileceğinden dikkatli olmak da yarar var.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ