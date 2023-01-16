Türkiye genelinde bu yıl kış pek görünmüyor. Hava sıcaklığı henüz sonbahar aylarındaki değerlerinin altına düşmese de birçok şehirde kar yağışı henüz görülemedi. Sıcak kış olarak tanımlanan hava durumu hakkında yorum yapan Prof. Dr. Orhan Şen'den bir açıklama geldi. Şen, hava sıcaklığının daha da artacağını ve 30 yıldır var olan ocak ayı sıcaklık rekorunun kırılacağını söyledi. Ocak ayı ortalarına doğru soğuk hava dalgasının geleceği belirtilirken bazı bölgelerde kar yağışlarının etkili olacağı söyleniyordu. Fakat yurt genelinde vatandaşlar tam tersi bir durumla karşı karşıya kaldı. Birçok bölgede kar yağışı veya sağanak yağış bile görünmüyor. Bu kapsamda düzenlenen hava tahmin raporlarında ise yeni haftada özellikle Marmara bölgesinde sıcaklıkların daha da artması beklenildiği aktarılıyor.
GÜNDEM
16 Ocak 2023 - 12:31
Kar yağışları ertelendi! 20 dereceye varan yaz sıcakları geri dönüyor!
Türkiye'de kuraklık riski devam ediyor. Birçok bölgede yağış yeterli değil ve havalarda soğumuyor. Önümüzdeki hafta hava sıcaklıkların daha da artması ve bazı bölgelerde 20 santigrat dereceye ulaşması bekleniyor.
GÜNDEM
16 Ocak 2023 - 12:31
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