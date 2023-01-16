Kar yağışları ertelendi! 20 dereceye varan yaz sıcakları geri dönüyor!













UZMAN İSİMDEN UYARI: SON 30 YILIN SICAKLIK REKORU KIRILACAK!

HAVA SICAKLIĞI 20 DERECEYE KADAR ÇIKACAK





Türkiye genelinde bu yıl kış pek görünmüyor. Hava sıcaklığı henüz sonbahar aylarındaki değerlerinin altına düşmese de birçok şehirde kar yağışı henüz görülemedi. Sıcak kış olarak tanımlanan hava durumu hakkında yorum yapan Prof. Dr. Orhan Şen'den bir açıklama geldi. Şen, hava sıcaklığının daha da artacağını ve 30 yıldır var olan ocak ayı sıcaklık rekorunun kırılacağını söyledi. Ocak ayı ortalarına doğru soğuk hava dalgasının geleceği belirtilirken bazı bölgelerde kar yağışlarının etkili olacağı söyleniyordu. Fakat yurt genelinde vatandaşlar tam tersi bir durumla karşı karşıya kaldı. Birçok bölgede kar yağışı veya sağanak yağış bile görünmüyor. Bu kapsamda düzenlenen hava tahmin raporlarında ise yeni haftada özellikle Marmara bölgesinde sıcaklıkların daha da artması beklenildiği aktarılıyor.Prof. Dr. Orhan Şen, hava tahminlerine ilişkin twiter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında çarşamba, perşembe, cuma günleri güneyli akımla sıcaklıkların artacağını söyledi ve bazı illerde Ocak sıcaklık rekorunun kırılableceğini dile getirdi. İstanbul'un son 30 yıllık sıcaklık rekorunun 18,8 C ile 2010'da kırıldığını belirten Şen, hafta boyunca yağışlı bir havanın olmayacağını kaydetti ve sadece cumartesi günü batıda yağmur göründüğünü ifade etti.Uzmanların verdiği hava tahmininde, Marmara ve İstanbul'da hafta sonlarını soğuk geçireceği belirtilirken, hava sıcaklığı ile ilgili şu yorumlar yapıldı: "Hava biraz bulutlu, hafif yağmurlu ama pazartesiden itibaren ılık hava gelecek. Salı ve Çarşamba günleri İstanbul'da güneybatı yönü kuvvetli ve sıcaklık bu güneybatı yönünde artacak. Salıdan Cumartesiye kadar hava sıcak olacak. Sıcaklıklar yurt genelinde bazı il ve şehirlerde 15 dereceye, hatta 20 dereceye kadar çıkacak" Hava tahmininde, Karadeniz bölgesinin son yılların en kurak mevsimini geçirdiği ve bölgede ayın 22'sine kadar doğru düzgün yağış beklenmediği belirtilirken, toplamda 15 günün yağışsız geçeceğine dikkat çekildi.