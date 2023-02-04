Kar yağışları o illeri vurdu! Okul tatili uzadı, sınavlar rafa kalktı! İşte öğrencileri sevindiren o haber!







MALATYA VE ELAZIĞ'DA KAR YAĞIŞININ ETKİLERİ Malatya'da son günlerde yağan kar hava şartlarının değişmesine neden oldu. Yağan kar hepimizi mutlu etti ancak çok uzun süreli yağış nedeniyle bazı aksaklıklar meydana geldi. Kar yağışının etkisiyle Malatya'da ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, Turgut Özal Üniversitesi'nde sınavların ertelenmesine de yol açıldı. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, sınavların ertelenmesi yolunda bir açıklama yaparak, hamile ve yaşından küçük çocuk sahibi olan kadınlarla engelli çalışanların 1 gün idari izinli sayılacağını belirtti.





İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİME ARA VERMEDİ!

Malatya'da etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşım ve eğitimde aksaklıklara, üniversitelerde sınavların iptal edilmesine ve ağaçların devrilmesine sebep oldu.İnönü Üniversitesi ise eğitime ara vermeden devam ediyor. Malatya'da etkili olan kar yağışının özellikle kırsal alanlarda ulaşımı olumsuz yönde etkilediği görülüyor. Pek çok kısa mahalle yolu ulaşıma kapandı. İller arası kara yollarında da aksaklıklar yaşanıyor. Kar yağışı sebebiyle riskli olan caddeler ise trafiğe kapatılmış durumda. Kar yağışının Malatya'yı sarması sonrası Elâzığ'da da yağışın etkisini gördü. Şehrin tümü beyaza bürünmüş durumda. Hava durumu uzmanları, Hakkari bölgesinde kar yağışının etkisini arttırması durumunda buzlanma, don ve kuvvetli rüzgarlarla karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulundu. Kısacası, Malatya'da karın etkili olduğu görülürken, diğer illerde de aynı durum devam ediyor. Herkes uyarıları dikkatle dinliyor ve gerekli önlemleri alıyor. Dileriz ki bu kar yağışları sona erer ve ülkemizin her yerinde hava şartları normal hale gelir.