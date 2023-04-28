DÜNYA
28 Nisan 2023 - 03:42

Kara delikte heyecanlandıran keşif

İlk kez bir kara deliğin kenarında fırlayan jet görüntü atına alındı.

DÜNYA
28 Nisan 2023 - 03:42
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Kara delikte heyecanlandıran keşif


    Kara deliğin uzaya saçtığı partiküllerden oluşan jetin, Güneş'ten 6,5 milyar kat daha büyük bir kara deliğe ait olduğu ifade edildi. Söz konusu keşfin Messier 87 galaksisinde gerçekleştiği açıklandı. Keşfin, evrende var olan en parlak cisimler arasında yer alan kara delik jetlerinin nasıl oluştuğunu ortaya çıkarmak bağlamında büyük önem taşdığı belirtildi.

Jet



    Birçok galaksinin merkezinde süper kütleli kara delikler bulundurduğu ve en son gözlemlerin 2018 yılında yapıldığı hatırlatıldı. Bilim insanları jetlerin kara deliğin dönüşünden güç aldığını düşünüyor.

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