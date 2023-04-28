Kara delikte heyecanlandıran keşif













Kara deliğin uzaya saçtığı partiküllerden oluşan jetin, Güneş'ten 6,5 milyar kat daha büyük bir kara deliğe ait olduğu ifade edildi. Söz konusu keşfin Messier 87 galaksisinde gerçekleştiği açıklandı. Keşfin, evrende var olan en parlak cisimler arasında yer alan kara delik jetlerinin nasıl oluştuğunu ortaya çıkarmak bağlamında büyük önem taşdığı belirtildi.Birçok galaksinin merkezinde süper kütleli kara delikler bulundurduğu ve en son gözlemlerin 2018 yılında yapıldığı hatırlatıldı. Bilim insanları jetlerin kara deliğin dönüşünden güç aldığını düşünüyor.