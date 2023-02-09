Kara kara düşünen EYT'liler dikkat! Tıkla kaç TL promosyon alacağını öğren. Şimdi EYT yasası mecliste. Milyonlarca emekli mart ayında emekli olacak. EYT yasasının gelmesi ile birlikte emeklilerin alacakları promosyon ödemeleri de merak ediliyor. Bankalar arasındaki rekabet iyice kızıştı. EYT yasası ile birlikte bankalar tek tek promosyon ödeme miktarlarını açıklamaya başladı. İşte 2023 yılı banka promosyon ödeme miktarları...
BANKALARDAN 2023 YILI EMEKLİLİK PROMOSYON ÖDEME MİKTARLARIYeni yılın gelmesi ve EYT yasasının meclise girmesi ile beraber bankalardan sıra sıra promosyon ödeme miktarları açıklanmaya başlandı. Müşteri çekebilmek için yarışa giren bankalar kampanyalarını duyurmaya başladı. Oldukça ilgi çekici ve dikkat çekici olan bu açıklamalar nedeniyle emeklinin kafası bir hayli karışık durumda. Bu nedenle de hangi bankanın ne kadar promosyon ödemesi verdiğini merak ediyor. Bankadan bankaya değişiklik gösteren promosyon ödemelerini sizler için derledik. Birazdan bankaların sunmuş oldukları promosyon ödemelerini sizin bilginize sunacağız.
Promosyon ödemesi emeklilik maaşını 3 ay boyunca aynı bankadan alma sözü veren müşterilere veriliyor. Emeklilik yasası ile birlikte yeni emeklilerin de gelmesiyle rekabetin boyutu iyice yükseldi. Her gün bankalardan bir kampanya geliyor ve tüm bankalar promosyon ödeme miktarlarını açıkladı. İşte ödenecek promosyon miktarları.
Halk Bankası'nın promosyon tutarı 3 bin TL'den başlayıp 5 bin TL'ye kadar çıkabilmektedir. Ziraat Bankası'nın promosyon ödeme tutarı 3 bin 500 TL'den başlayıp 5 bin TL'ye kadar çıkabilmektedir. Vakıfbank'ta yine 3500 TL'den promosyon ödemeleri başlıyor en yüksek promosyon miktarı 5 bin TL tutarında. Geldik özel bankalara: İş Bankası'nın emekliler için promosyon tutarı en az 4 bin TL, en çok ise 7500 TL kadar yapılıyor. Garanti Bankası'nın yine 4 bin ve 7500 TL arasında değişen promosyon ödeme seçenekleri bulunuyor. Tabi burada emeklinin maaşı kriter oluyor. Akbank Bankası'nın en düşük maaş tutarı ise 3500 TL, en yükseği ise 5 bin tutarında. Yapı kredi Bankası'nın 4 bin TL ile 7 bin TL arasında ödemeler değişiyor.