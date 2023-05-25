Kara kara iş arayanlar TCDD memur alımı başladı: KPSS şartı yok! Son gün 22 Haziran

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), kendi bünyesinde memur alımı yapacak. Elektrik teknisyeni kadrosuna yönelik alımlar için lise mezunu olmanız yeterli olacak. İlanla ilgili detaylar haberimizde yer almaktadır.
ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
Başvurular, 22 Mayıs 2023 ile 22 Haziran 2023 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılmalıdır. Başvuruların gerçekleştirileceği adres, Aziziye Mahallesi Hasdere Caddesi No: 167 Çankaya / Ankara olarak belirlenmiştir. Alımlar, engelli personel kadrosunda gerçekleştirilecek olup, başvuru sırasında adli sicil belgesi, mezuniyet belgesi ve özgeçmiş belgesi gibi belgeler istenecektir.