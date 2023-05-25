KAMU PERSONELİ
25 Mayıs 2023 - 01:50

Kara kara iş arayanlar TCDD memur alımı başladı: KPSS şartı yok! Son gün 22 Haziran

TCDD, KPSS şartsız olarak memur alımı yapacak. Başvuru şartları belirlendi. Ayrıntılar haberimizde...

KAMU PERSONELİ
25 Mayıs 2023 - 01:50
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Kara kara iş arayanlar TCDD memur alımı başladı: KPSS şartı yok! Son gün 22 Haziran
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), kendi bünyesinde memur alımı yapacak. Elektrik teknisyeni kadrosuna yönelik alımlar için lise mezunu olmanız yeterli olacak. İlanla ilgili detaylar haberimizde yer almaktadır.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

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Memur alımı için başvuruda bulunmak isteyen adayların bazı şartları sağlamaları gerekmektedir. Bunlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamusal haklardan mahrum olmamak ve sabıka kaydının bulunmaması yer almaktadır. Ayrıca, arşiv ve güvenlik soruşturması sonucunun olumlu olması ve sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak da gerekmektedir. Adayların görevlerini engelleyebilecek akıl ve fiziksel rahatsızlıkları olmaması da şartlar arasında yer almaktadır. Bu alımlar kapsamında demiryolu hatlarında yürütülen projelerde istihdam sağlanacaktır.



Başvurular, 22 Mayıs 2023 ile 22 Haziran 2023 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılmalıdır. Başvuruların gerçekleştirileceği adres, Aziziye Mahallesi Hasdere Caddesi No: 167 Çankaya / Ankara olarak belirlenmiştir. Alımlar, engelli personel kadrosunda gerçekleştirilecek olup, başvuru sırasında adli sicil belgesi, mezuniyet belgesi ve özgeçmiş belgesi gibi belgeler istenecektir.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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