Kara kışa taksit çözümü: Doğalgaz faturalarında taksitli ödeme dönemi başlıyor







Doğalgaz faturalarında taksitli ödeme dönemi







Taksitli doğal gaz faturası hangi bankalara ödenecek?

Son tarih 31 Mart 2023

Kış aylarına girilmişken kombiler çoktan yanmaya başladı. Doğalgaza yapılan zamlar sonrasında vatandaşlar faturalarını nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Yapılan son açıklamaya göre doğalgaz faturalarında taksit yapılabilecek. Konuya ilişkin 15 bankayla anlaşma imzalandığı açıklandı.Vatandaşlar doğal gaz faturalarını nasıl ödeyeceklerini düşünürken İGDAŞ’tan taksit açıklaması geldi. İGDAŞ, doğal gaz faturalanın taksitle ödenebilmesi için 15 bankayla anlaştıklarını duyurdu. Buna göre artık İstanbul’da doğal gaz faturaları taksitle ödenebilecek. Yeni anlaşma ile İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, doğal gaz faturalarını taksitler halinde çok daha rahat bir şekilde ödeyebilecekler. Bu kapsamda 15 banka ile İGDAŞ arasında anlaşma yapıldı.İGDAŞ ve 15 banka arasında yapılan anlaşmaya göre doğal gaz faturaları 2 ila 5 taksit arasında ödenebilecek. Taksitlendirme 1 Ekim 2022 – 31 Mayıs 2023 döneminde kredi kartı ile yapılan ödemeleri kapsayacak.Doğal gaz faturasını taksitle ödemek isteyen İstanbullu vatandaşlar Halk Bankası ile 5 taksit, Yapı Kredi, İş Bankası ve Ziraat Bankası ise 4 taksit, Alternatifbank, Denizbank, Garanti Bankası, ING Bank, Kuveyt Türk, Odea Bank, QNB Finansbank, TEB ve Türkiye Finans Banklarına 3 taksit ve son olarak Akbank, Vakıf Katılım Bankası ve Vakıfbank ile de 2 taksit imkanı sunuluyor.Buna ek olarak İGDAŞ ve Vakıf Katılım arasında yapılan anlaşmaya göre, doğal gaz abonelerinin başvuru yapması halinde faizsiz finansman desteği verilecek. 12 taksite kadar ödeme imkanının verileceği finansman desteği ile aboneler, bu desteği vade farkı olmadan ve masrafsız bir şekilde 12 aya kadar taksitlendirebilecek. Tüketici finansman desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, 1 Kasım tarihinden itibaren Vakıf Katılım şubelerine başvurularını iletebilecekler. Kampanya 31 Mart 2023 tarihinde sona erecek. Öte yandan konuya ilişkin açıklama yapan İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent, İGDAŞ abonesi olan ve fatura borcu bulunmayan abonelerin vade farksız ve masrafsız olarak bu finansmandan yararlanabileceklerini söyledi. Bülent, bu çalışmayı İstanbul halkının hayatını kolaylaştırmak ve yaklaşan kış öncesi fatura ödeme kolaylığı yaratmak için başlattıklarını ifade etti.