TRT 1 ekranlarında birbirinden güzel yapımlar izleyici karşısına çıkarken Kara Tahta dizisi her hafta heyecanla bekleniyor. Çarşamba günleri yayınlanan Kara Tahta dizisi 16. bölümü ile ekrana geldi. Dizinin son bölümünde heyecan devam ederken yeni bölümde neler yaşanacağı merak ediliyor. Kara Tahta dizisinin 17 bölüm fragmanı hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Kara Tahta 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta 17 Bölüm fragmanı izle…
Dizi
04 Ağustos 2022 - 10:17
Kara Tahta yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta 17. bölüm fragmanı izle
TRT 1 ekranlarında her Çarşamba izleyici karşısına geçen Kara Tahta dizisi 16. bölümü ile ekrana geldi. Dizinin son bölümünde heyecan iyice artarken izleyicilerde yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Peki, Kara Tahta 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta 17 Bölüm fragmanı izle…
Dizi
04 Ağustos 2022 - 10:17