Kara Tahta yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta 17. bölüm fragmanı izle

Kara Tahta 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?





Son bölümde neler yaşandı?

TRT 1 ekranlarında birbirinden güzel yapımlar izleyici karşısına çıkarken Kara Tahta dizisi her hafta heyecanla bekleniyor. Çarşamba günleri yayınlanan Kara Tahta dizisi 16. bölümü ile ekrana geldi. Dizinin son bölümünde heyecan devam ederken yeni bölümde neler yaşanacağı merak ediliyor. Kara Tahta dizisinin 17 bölüm fragmanı hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Kara Tahta 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta 17 Bölüm fragmanı izle…TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan Kara Tahta dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 16. bölümü ile ekrana gelen Kara Tahta dizisinin 17. bölüm fragmanı izleyicilerle paylaşıldı.Atlas kaybolan telefon hakkında endişelerine devam ederken olayın peşinden gitmektedir. gitmektedir. Irmak telefon hakkında önemsiz olduğunu söylese de Atlas bu duruma inanmaz. Irmak telefon bulunduğu için mutludur Hikmet cinayet olayı için fikirler sunarken Irmak ve Yasemin rahatlar. Düğün hazırlıkları için Irmak’ın heyecanı devam ediyor. Düğün günü ortaya çıkan Bekir büyük sürprizi patlatır.