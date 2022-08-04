Dizi
04 Ağustos 2022 - 10:17

Kara Tahta yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta 17. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarında her Çarşamba izleyici karşısına geçen Kara Tahta dizisi 16. bölümü ile ekrana geldi. Dizinin son bölümünde heyecan iyice artarken izleyicilerde yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Peki, Kara Tahta 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta 17 Bölüm fragmanı izle…

Dizi
04 Ağustos 2022 - 10:17
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Kara Tahta yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta 17. bölüm fragmanı izle
TRT 1 ekranlarında birbirinden güzel yapımlar izleyici karşısına çıkarken Kara Tahta dizisi her hafta heyecanla bekleniyor. Çarşamba günleri yayınlanan Kara Tahta dizisi 16. bölümü ile ekrana geldi. Dizinin son bölümünde heyecan devam ederken yeni bölümde neler yaşanacağı merak ediliyor. Kara Tahta dizisinin 17 bölüm fragmanı hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Kara Tahta 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta 17 Bölüm fragmanı izle…

Kara Tahta 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan Kara Tahta dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 16. bölümü ile ekrana gelen Kara Tahta dizisinin 17. bölüm fragmanı izleyicilerle paylaşıldı.

Kara Tahta 16. bölüm

Son bölümde neler yaşandı?

Atlas kaybolan telefon hakkında endişelerine devam ederken olayın peşinden gitmektedir. gitmektedir. Irmak telefon hakkında önemsiz olduğunu söylese de Atlas bu duruma inanmaz. Irmak telefon bulunduğu için mutludur Hikmet cinayet olayı için fikirler sunarken Irmak ve Yasemin rahatlar.

Düğün hazırlıkları için Irmak’ın heyecanı devam ediyor. Düğün günü ortaya çıkan Bekir büyük sürprizi patlatır.

EDİTOR
Hilal Nas
Hilal Nas
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